Tuineje ha sido un municipio muy importante para Fuerteventura en otras épocas, ahora no tanto, pero lo que sí hemos sido siempre es un municipio solidario con Fuerteventura y no nos merecemos sufrir este padecimiento", aseveró el alcalde de Tuineje, Sergio Lloret, después de los destrozos provocados por el temporal que ha puesto a Fuerteventura en alerta por Fenómenos Costeros Adversos.

Ante la situación crítica y de especial gravedad que está sufriendo la costa de Tuineje, desde el Ayuntamiento se espera que los daños no vayan a más, intentar ponerle remedio cuanto antes y pedir a todos los vecinos mucha prudencia para no tener que lamentar daños personales. Los materiales son de gran intensidad. Se debe mantener la calma para evitar que las consecuencias puedan provocar más daños."Nos tocará poner todo lo que esté en nuestras manos. Tanto vecinos como la Corporación de Tuineje pedimos a todas las instituciones que quieran ser solidarias, poner todos los medios que estén a su alcance para remediar la penosa situación que estamos padeciendo. Con la misma claridad, la Institución de Tuineje, quiere expresar su indignación y exigimos reuniones urgentes con las distintas administraciones implicadas para ponerle solución definitiva a estos problemas que estamos padeciendo, que son graves y que eran predecibles", añadió el alcalde.Se ha declarado una situación de emergencia insular que ha provocado la activación del Plan Específico de Contingencias por Contaminación Marina Accidental de Canarias por parte del Gobierno de Canarias, por el hundimiento de una gabarra con combustible en sus depósitos. "Todos tenemos que arrimar el hombro para remediar esta situación. El Ayuntamiento de Tuineje desea sentarse inmediatamente con el resto de instituciones implicadas para articular las medidas que pongan solución a todos estos problemas. Tuineje ha sido siempre respetuoso con el resto de instituciones y queremos seguir siéndolo, pero esto tiene que materializarse en hechos concretos que remedien estos males", aseguró Lloret."El Ayuntamiento de Tuineje, más allá de sus competencias, en todo momento ha estado tendiendo la mano y planteando posibles soluciones a estos problemas. No es momento de echarse la culpa unos a otros. Tuineje seguirá tendiendo la mano a otras las instituciones en la búsqueda de soluciones, por el bien del Municipio y en interés de los vecinos", explicó Lloret.Los desperfectos provocados por el temporal afectan fundamentalmente a los distintos núcleos costeros del municipio: Las Playitas, Gran Tarajal, Giniginámar o Tarajalejo, pero especialmente grave es la situación que se está viviendo en el Puerto de Gran Tarajal y en el frente costero de Giniginámar. Durante toda la jornada, miembros del Grupo de Gobierno están realizando visitas estas localidades para interesarse por la situación de los vecinos que se han visto afectados por el fuerte oleaje.Durante su visita a las distintas zonas, el alcalde aseguró que "en Giniginámar estamos viviendo una situación dramática desde hace años donde lo que está en juego no es solo la vida de las personas que viven en primera línea de costa sino también sus negocios. Hay que poner de relieve que el frente costero de Giniginámar es anterior a la Ley de Costas y al planeamiento urbanístico, y se merece que se acuerde una solución a estos problemas. En el caso del Puerto de Gran Tarajal, hace solo 50 años era el puerto de Fuerteventura, se hace imprescindible reactivarlo para que impulse la maltrecha economía municipal, pero acabamos de observar como en estas condiciones no vamos a poder hacerlo".Tuineje considera necesario mejorar las condiciones de seguridad y de abrigo, no solo para la actividad comercial sino también para la de cruceros, "ahora habrá que plantearse qué cruceros podrán ir al Puerto de Gran Tarajal para hacer escala con estos riesgos"."Desde el Ayuntamiento de Tuineje le pedimos tanto a Puertos Canarios del Gobierno de Canarias como a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, a las cuales se les ha solicitado una reunión urgente para abordar estas situaciones, la máxima implicación y compromiso para dar solución a estos problemas, porque los vecinos de Tuineje y la institución entiende que este municipio se lo merece".

Zonas afectadas

En Giniginámar se han visto afectadas viviendas y negocios situados en primera línea de costa, produciéndose un descalzamiento y comprometiendo la estabilidad de las mismas, con el consiguiente peligro para las personas que viven o trabajan en esta zona de la costa, así como de los turistas que frecuentan el pueblo.

En Gran Tarajal, "ahora mismo es difícil evaluar los daños reales en el Puerto, donde se ha producido el hundimiento de barcos. Es difícil pronunciarse sobre los tiempos y forma en que tendrá que hacerse la recuperación del Puerto y el control de los vertidos contaminantes al mar. El Ayuntamiento, de los más pobres de Canarias, va a poner todo lo que esté en su mano para remediar esta situación. Exigimos a las administraciones competentes tanto en Costas como en Puertos Canarios el mismo compromiso que vamos a tener desde Tuineje. Desde el Grupo de Gobierno creemos que la reactivación del Puerto de Gran Tarajal debe hacerse en condiciones de seguridad. No sabemos si quedará hipotecado de por vida con lo que acaba de ocurrir y por eso demandamos un compromiso firme y claro del Gobierno de Canarias para reactivarlo, y permitir trasladar la actividad comercial de este tipo de barcos al Puerto de Agando, además de mejorar las condiciones de la dársena pesquera y deportiva", insistió el alcalde.

En Tarajalejo y Las Playitas los daños son de menor magnitud. En Tarajalejo se han visto afectadas algunas viviendas y negocios situados en primera línea de costa, y en Las Playitas, se ha dañado el mobiliario urbano del paseo marítimo.

Desde el Grupo de Gobierno se ha dado a todas las áreas municipales para que todos los medios humanos y materiales del Ayuntamiento estén a disposición del dispositivo de emergencias que se ha iniciado. Además se solicita a todos los vecinos de Tuineje que informen de los desperfectos ocasionados por el temporal para poder asistirles con los medios de los que podamos disponer.