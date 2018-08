Un cierre necesario para poder llevar a cabo el estudio socioeconómico que brindará argumentos de peso con los que defender ante la Consejería de Medioambiente del Gobierno de Canarias la petición de mantener abierta la vía costera, haciendo compatible su uso con el de la autovía. Esta acogería el tráfico pesado y los vehículos de aquellas personas que decidan viajar directamente a Corralejo. La de las Dunas soportaría una intensidad de tráfico notablemente menor, y la usarían sobre todo vecinos y turistas, ''que acuden, atraídos por su belleza natural, a contemplar este paisaje singular y disfrutar de sus grandes playas. En absoluto es incompatible el máximo cuidado de esta zona con la permanencia de la carretera'', explicó.

Morales compareció hoy, 8 de agosto, en rueda de prensa, acompañado por la consejera de Obras Públicas, Edilia Pérez, y el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, para clarificar y reiterar nuevamente una postura que el Cabildo –siguiendo el sentir mayoritario de la población de la isla- lleva meses defendiendo, especialmente en las últimas semanas. Esto es, el deseo mayoritario de la Corporación –que ha aprobado mociones plenarias al respecto con solo tres votos en contra- de mantener, permanente e indefinidamente, abierta la vía. Y por ende, el rechazo institucional al cierre definitivo, una vez concluyan las obras de la autovía, previsto para principios de 2019.

Por su parte, Edilia Pérez insistió en la necesidad de acometer el estudio en las fechas acordadas, es decir, en un momento de máximo uso y afluencia de visitantes, para poder obtener información contrastada y fehaciente sobre el perjuicio que el cierre definitivo ocasionaría a vecinos, comerciantes y empresarios de la zona, así como el negativo impacto turístico que tendría también para los visitantes, que no podrían acceder directamente a las playas. ''Llevamos años hablando con el Gobierno, intentando convencerle de que la carretera debe quedar abierta. Hacer este estudio que aporte datos actuales y objetivos es nuestra última baza. Y tenemos que jugarla ahora, no cuando las obras de la autovía hayan concluido, porque si no hacemos algo ahora para evitarlo, en ese momento nos cerrarán la carretera de las Dunas para siempre'', señaló.

''''Desde el Cabildo de Fuerteventura no dudaremos en llevar a cabo todas las acciones necesarias para que no se cierre definitivamente la carretera de las Dunas, aunque para ello tengamos que aplicar una medida tan impopular como el cierre temporal de la misma. Somos conscientes de que es una molestia y un problema para residentes y visitantes. Pero es la única manera de obtener información con la que convencer a los técnicos de Medioambiente del Gobierno. Un corte parcial en el tiempo para evitar un corte definitivo'', insistió.

El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, recordó que si bien las Dunas es uno de los mayores atractivos turísticos del municipio ''y no se podrá acceder directamente a ellas durante este tiempo, desde el Ayuntamiento apoyamos todas las medidas que se activen para tratar de evitar el cierre definitivo de la carretera. Preferimos cerrar dos meses que tener que cerrar para toda la vida''. En su opinión, ''a través de redes sociales se está tratando de confundir y desinformar a los vecinos''.

En este contexto, además, -aseguró el presidente- se ha respondido positivamente a la solicitud de una multinacional para el rodaje en la zona, ''que hemos hecho coincidir en el tiempo con este cierre provisional, para evitar dos cortes en momentos distintos''.

Morales recordó al respecto la fuerte apuesta que el Cabildo mantiene por la industria audiovisual como elemento de promoción turística internacional y de diversificación de la economía insular. ''En este plató natural que es Fuerteventura un rodaje genera efectos positivos, tanto en términos de promoción turística como en impacto directo en la economía local. Estamos hablando de comercios, de pymes, alojamientos, rent a car, empresas de catering, servicios sanitarios, arrendamiento de terrenos para set de montaje, material para escenarios, servicios de fontanería y electricidad, seguridad y vigilancia, asesoría técnica arqueológica, extras locales, alquileres, maquinaria pesada, mantenimiento de equipos de producción... '', detalló.

En este caso, Wonder Woman 2 es la producción más grande que ha venido a España hasta ahora y su rodaje parcial en diversos escenarios de Fuerteventura dejará más de 20 millones de euros entre profesionales y empresas de la isla. Asimismo, la productora está contando con los residentes majoreros que se están formando en torno a esta industria. De hecho, está entrevistando a quienes han realizado los cursos formativos impartidos por la Fuerteventura Film Commission y a muchos de ellos se les ha confirmado ya su participación en los trabajos de rodaje.