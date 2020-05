Antigua permite el uso responsable y seguro de sus playas desde el próximo lunes

El alcalde de Antigua, Matías Peña, recuerda que el COVID 19 ha provocado una situación inimaginable que vamos superando gracias a la responsabilidad demostrada por todas y todos, y no debemos dar ni un paso atrás en el respeto a las normas sanitarias de prevención para evitar ningún caso más de contagio por coronavirus.

Se permite la práctica de actividades deportivas acuáticas, profesionales o de recreo siempre que se puedan desarrollar individualmente y sin contacto físico, permitiendo mantener una distancia de dos metros entre los participantes. Para la práctica de actividades deportivas no habrá franja horaria, excepto la comprendida entre las 10:00 y 12:00 horas o entre las 19:00 y 20:00 horas reservada para personas mayores de 70 años.

Los baños, duchas y lava-pies permanecerán cerrados hasta que se puedan garantizar las medidas higiénicas de seguridad derivadas de la crisis del COVID-19.

Otra de las medidas para uso y disfrute de las playas es colocar las hamacas a una distancia mínima de 2,5 metros entre unas y otras, así como el uso obligatorio de mascarilla si no puede mantenerse una distancia interpersonal mínima de 2 metros.

El Ayuntamiento de Antigua desde la concejalía de Turismo y Playas dispondrá carteles informativos en cada acceso a las playas indicando las normas de uso.

Debido a la crisis del coronavirus, actualmente no existe una afluencia masiva de turistas a las playas, afirma la concejala de área, Deborah Edgington, por lo que no consideramos necesaria ahora la colocación de mamparas, cuadrículas u otros elementos para delimitar el espacio. No obstante, añade Edgington, las medidas anunciadas irán siendo modificadas según lo precise el avance del desconfinamiento.