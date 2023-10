Mogán solicita al Cabildo que incremente la partida del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2024-2027

Gran Canaria/ El grupo Juntos por Mogán ha presentado una moción al Pleno ordinario de Mogán celebrado este lunes solicitando al Cabildo de Gran Canaria que incremente la partida destinada al Plan de Cooperación con los Ayuntamientos (PCA) en el cuatrienio 2024-2027, dado que esta no ha variado desde 2015, por lo que se cumplirían 12 años con idéntica inversión a pesar de que el costo de los proyectos a ejecutar se ha encarecido de forma notable.

Este plan distribuye cantidades entre todos los ayuntamientos de la isla con un reparto basado en criterios objetivos. El 25% de la inversión se reparte entre los 21 municipios correspondiendo a cada uno la misma cantidad. El 75% restante se distribuye proporcionalmente según la población de cada territorio conforme a la revisión del padrón a 1 de enero de 2022.

Para el cuatrienio 2024-2027, el PCA cuenta con una previsión de inversión de 15 millones de euros anuales para toda la isla, el mismo importe que se reparte año tras año desde 2015. Sin embargo, tal y como ha explicado el portavoz suplente de Juntos por Mogán y concejal de Hacienda, Ernesto Hernández, "las circunstancias no son las de entonces". "Sobre todo en el último año con la guerra de Ucrania el aumento de precios ha sido desorbitado, motivando que los proyectos se encarezcan por el precio de los materiales, llegando en algunos casos a quedar desiertas las licitaciones", ha explicado.

La moción también hace referencia a la subida del IPC, que ha sido de un 22,8% desde 2015, así como al incremento de Salario Mínimo Interprofesional, que ha ascendido un 66% desde ese año. Para Hernández, es relevante los cambios que sí experimenta en sus presupuestos el Cabildo de Gran Canaria, que pasa de 592 millones a 847 en 2023. "La partida para inversiones fue de 109 millones en 2015 y de 183 este año, pero la cuantía para los PCA no se ha tocado", ha indicado.

El edil ha expuesto que con la anualidad de este año del PCA el Consistorio está llevando a cabo la primera fase del proyecto de mejora de la eficiencia energética con la instalación de luminarias fotovoltaicas en una parte de Loma II y Los Caideros. Concretamente se sustituirán 226 luminarias. Sin embargo, para la segunda fase, cuya ejecución está prevista se financie con fondos del PCA correspondientes a la anualidad de 2024, con el mismo presupuesto solo podrán renovarse 179 luminarias.

La moción ha sido aprobada con los votos a favor del grupo de Gobierno local (Juntos por Mogán) y el PSOE. Los representantes de Nueva Canarias no han asistido a la sesión plenaria.

Modificación del PMM Costa de Mogán

El Pleno también ha acordado, con el voto a favor del grupo de Gobierno y en contra del PSOE, solicitar al Gobierno de Canarias la modificación del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa Mogán, para que suprima determinadas categorías de "equipamiento turístico complementario", ya que el uso comunitario en todas ellas así como el uso recreativo, en algunas, no son compatibles con el modelo turístico que se plantea en el municipio.

Actualmente el PMM, aprobado en 2015, contempla la coexistencia de alojamientos turísticos con las siguientes categorías: Parques Urbanos; Complejo dotacional integrado; Educativo; Deportivo; Cultural; Sanitario; Asistencial; Social; Religioso; Científico-tecnológico; Servicio Público; Cines y multicines; Espectáculos deportivos; Parques de ocio o complejos recreativos; Parques Zoológicos; Parques Botánicos; Acuarios y Delfinarios; Parque de Atracciones; Parques Acuáticos; Parque temático, Ludotecas y centros de ocio infantil.

La finalidad es que los establecimientos turísticos de alojamiento solo contemplen un uso terciario comercial –máximo un 7% de la superficie edificable – y de hostelería. En cuanto al uso recreativo, únicamente las categorías Recreativos y de juegos de azar; Teatros y salas de conciertos; Locales de reunión, de baile y celebración. También aparcamientos.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha explicado que este asunto viene motivado porque en julio le informaron de forma extraoficial que se estaba haciendo un uso sociosanitario en un complejo turístico de la zona alta de Amadores. "Determinadas personas mayores que habían estado hospitalizadas en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y en el Hospital Doctor Negrín, fueron derivadas a un complejo turístico en Amadores pero entendemos que Mogán no puede ser el comodín de las administraciones públicas supramunicipales para llevar a cabo cualquier tipo de actividad no compatible con el uso turístico", detalló.

"Hemos realizado esta propuesta porque el uso sociosanitario no debe estar en las zonas turísticas, sino en las residenciales", ha informado, apuntando que aquellos empresarios y empresarias cuyo establecimientos turísticos no prosperen, "lo lógico es que vendan esos complejos e inviertan en otro lugar que sí sea compatible con la actividad sociosanitaria, si es lo que desean hacer".

"Este grupo de Gobierno no va a pervertir el uso turístico y ser comodín de otras administraciones públicas" dijo, haciendo referencia al Cabildo de Gran Canaria. "El Cabildo ha ido prorrogando desde 2018 el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias para ejecutar determinados centros sociosanitarios en la isla. Llevan retraso y ahora tendrán que devolver más de 6 millones de euros al Gobierno de Canarias por la incapacidad de construirlos" ha explicado, rechazando frontalmente que la necesidad de plazas sociosantarias deba compensarse habilitándolas en complejos turísticos de alojamiento.

Moción para nominar al IES Arguineguín como IES Arguineguín Lidia Pulido

La concejala de Educación, Emily Quintana, ha leído la moción presentada por Juntos por Mogán para iniciar el procedimiento que permita cambiar el nombre del IES Arguineguín por IES Arguineguín Lidia Pulido en reconocimiento a la trayectoria profesional en el municipio de la mencionada docente.

La moción indica que, si bien es cierto "por el IES Arguineguín han pasado numerosos profesionales y docentes que han dejado su influencia y legado en la historia y trayectoria del centro", Pulido "ha sido una persona de especial relevancia" al dedicar 30 de sus 36 años como docente en este centro educativo, ejerciendo de directora hasta en dos ocasiones.

El documento resalta su última etapa en ese cargo, de 2015 a 2023, indicando que "impulsó al IES a ser un centro consolidado con buena formación académica y una variada oferta educativa", además de apostar por "la cultura de la paz, por la educación, la igualdad de género y la diversidad de género, el respeto a lo diferente, a las opiniones contrarias y, por la resolución pacífica de los conflictos".

Otros asuntos

En la sesión plenaria se ha aprobado la modificación inicial de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por prestación del servicio de abastecimiento de agua. La finalidad es actualizar las tasas del mencionado servicio, ya que los costes son muy superiores a los ingresos, no llegando a cubrir el pasado año el 50% de los gastos asociados a este.

Según Hernández, la tasa de una vivienda con un consumo medio de 20 metros cúbicos bimensuales incrementará aproximadamente en 6,29 euros, es decir, 3,15 euros por mes. Esta cuantía incluye también la actualización de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las tasas por prestación del servicio de alcantarillado y tratamiento y depuración de aguas residuales. Concretamente, la tasa de esta última pasará de 0,54 a 0,61 euros por metro cúbico. Ambas modificaciones han sido aprobadas con el voto a favor de Juntos por Mogán y en contra del PSOE.

Por otro lado, se ha acordado la modificación inicial de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) con los votos a favor del grupo de Gobierno y la abstención del PSOE. El objetivo es prever y regular los casos en los que existe dos o más titulares del bien y se solicite la división de la cuota. También se establece un tipo diferencial del 0,87% para aquellos bienes inmuebles urbanos, excluidos los de uso residencial, que tengan un valor catastral de más de 600.000,00 euros, siendo 92 los inmuebles afectados en el municipio, un 0,47% del total. Por último, se implementa un recargo del 50% para viviendas desocupadas a los propietarios que dispongan de mas de 4 inmuebles para incentivar el alquiler y el acceso a la vivienda.

El Pleno ha aprobado restablecer las tarifas de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras y tratamiento de residuos sólidos urbanos, que fueron aprobadas en 2019 pero no se llegaron a aplicar para aliviar la presión fiscal a la que estaba sometida la ciudadanía por la crisis sanitaria, social y económica ocasionada por el COVID-19. Las tasas incrementarán, informa el concejal de Hacienda, en 3,5 euros anuales para viviendas de menos de 107 metros cuadrados y en 23,55 euros anuales para las que superen esa superficie, no siendo el aumento superior a los 2 euros por mes

Por último, con el voto a favor de Juntos por Mogán y en contra de PSOE se ha aprobado de forma inicial la Ordenanza Fiscal Reguladora del canon por aprovechamiento en suelo rústico, una regulación de la que hasta ahora carece el municipio. La nueva ordenanza establecerá para el municipio un canon del 10%, excepto en asentamiento rural, que será del 5% sobre el aprovechamiento urbanístico.