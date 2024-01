Morales y Quintero manifiestan su preocupación por los posibles efectos en el sector primario de la línea marítima entre Tarfaya y Fuerteventura

El Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno autonómico han avanzado en las políticas de protección y fomento del sector primario, en la reunión de trabajo que han mantenido hoy el presidente insular, Antonio Morales, y el consejero regional de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero. Un encuentro en el que ambos dirigentes han manifestado su preocupación por la posible puesta en marcha de una línea comercial entre la ciudad de Tarfaya, en Marruecos, y la isla de Fuerteventura, debido a que generaría una competencia desleal con los productos canarios y podría provocar la entrada de plagas en el Archipiélago.

A este respecto, el presidente Morales aseveró que "sabemos que es una competencia del Estado, pero estamos muy preocupados, porque se nos puede introducir por la puerta de atrás, con los controles laxos y absolutamente deficitarios que hoy existen, con la fragilidad y la y estructura deficitaria con la que se cuenta, una competencia brutal que puede poner en riesgo y ser un golpe moral para el sector primario de Canarias y de Gran Canaria".

Así, puso de relieve que va a ser muy difícil competir con unos controles fitosanitarios que no tienen la dimensión y la rigurosidad que poseen en estos momentos los que se realizan en Europa y en Canarias, y, además, "es imposible competir con los salarios que se pagan en Canarias, en España y Europa con los de Marruecos".

Narvay Quintero coincidió plenamente con el presidente insular, al hacer patente la preocupación que ese proyecto ha generado en el Gobierno de Canarias, por varios aspectos. "El primero, por las plagas que se pueden introducir", expuso. "Nosotros detectamos más de 90 plagas, que se han introducido en Canarias y que han mermado muchísimo la capacidad de producción, la capacidad económica y, por tanto, la viabilidad del sector primario".

Asimismo, el consejero incidió en que esta nueva línea también puede ocasionar la competencia desleal que puede producir la entrada de productos sector primario y criticó la política europea, "que aboga por residuos cero, huella de carbono cero, pero después llega a acuerdos con terceros países, con Marruecos o con otros, de donde importamos producciones a Europa y a Canarias, y que compiten deslealmente", matizó. "Porque los productores canarios cumplimos unas exigencias legales muy garantistas con el consumidor. Y eso es porque tenemos unos costes que el productor asume y que, evidentemente, encarecen el producto, cosa que no pasa en otros países, donde los costes son mucho menores, por lo que sería completamente injusto o desleal que nosotros compitiéramos en el mismo mercado. Con lo cual esta línea, si no hay los controles suficientes, que actualmente no los hay, evidentemente para nosotros es un riesgo", sentenció.

Comisión de trabajo para impulsar el sector tomatero

En la reunión, en la que estuvo presente el consejero insular de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica, Miguel Hidalgo, se abordó también los problemas que atraviesa en la actualidad el sector del tomate, que, en palabras del presidente Morales, "nos preocupa por su fragilidad, porque, además de ser un elemento de identidad de nuestra Isla, es un instrumento de generación de economía y de creación de empleo que ha ido retrocediendo en los últimos años de manera significativa".

Ante esto, remarcó la necesidad de salvaguardar la infraestructura de comercialización, de exportación de los productos locales y, a este respecto, se refirió al estudio que se realizó a instancias del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex), para conocer la realidad del sector y las alternativas que se podrían plantear para impulsarlo y reconvertirlo, ante las dificultades existentes para competir con otros mercados, como el marroquí. "La verdad es que el estudio que encargó el Gobierno no nos satisface en absoluto ni a la Fedex ni a nosotros y hemos acordado con el consejero que se vuelva a retomar el tema, que nos reunamos de nuevo y que encarguemos un estudio serio, riguroso y actuemos en consecuencia", reveló.

Quintero, a su vez, corroboró esta voluntad y anunció la creación de una comisión y un grupo de trabajo que, como detalló, se ocupará de "analizar la realidad del tomate, las necesidades de futuro que tiene, en la exportación y en el mercado interior, y también esa reconversión a otros cultivos, esa diversificación del sector del tomate, importantísimo para Canarias".

Igualmente, aseguró que el informe elaborado tampoco satisface a su Consejería. "No nos gusta lo que se hizo en la pasada legislatura, así que vamos a encargar un informe, más serio y riguroso, que contemple todo el sector del tomate en su conjunto y que nos dé las herramientas para actuar".

Sinergias en el sector ganadero

El sector ganadero y sus problemas se analizaron en la reunión, en la que Morales dejó constancia de que la cabaña de ganado vacuno se incrementa, mientas que la de caprino está disminuyendo. De ahí que trasladara al consejero autonómico la necesidad de fortalecer la recría del ganado caprino. "El Cabildo de Gran Canaria está trabajando en la creación de un centro de recría en Los Corrales", indicó, para añadir que se va a trabajar en esta línea de la mano del Gobierno canario, "porque también es una preocupación para el conjunto de Canarias", vaticinó.

En este contexto, Narvay Quintero reflejó la mala situación que atraviesa el sector ganadero, "que nos preocupa y que nos ocupa muchísimo, porque lo ha pasado muy mal", debido a los efectos de la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania, la subida de precios del transporte, entre otros factores.

"La isla de Gran Canaria ha concedido ayudas directas importantísimas de más de 11 millones de euros al sector ganadero en estos años, conjuntamente con las que hemos dado nosotros a final de este año, de más de 12 millones de euros para la ganadería canaria, y vamos a seguir intensificando y colaborando en el apoyo a este sector estratégico", comentó. "Gran Canaria ha aumentado el número de cabezas de ganado, ha incrementado su producción láctea y su producción cárnica, y creemos que tiene mucha más capacidad de crecimiento y tenemos que colaborar para seguir incentivando ese crecimiento del sector", enfatizó.

Acuicultura e infraestructuras hidráulicas

La acuicultura fue otro de los asuntos que se trató en la reunión, "porque desde el Cabildo de Gran Canaria lo consideramos un sector estratégico muy importante, porque contribuye a la diversificación de nuestra economía, porque es el futuro de la alimentación, y porque genera también empleo y empleo cualificado", enumeró el presidente insular, quien citó la presencia en la Isla de uno de los centros de investigación más importantes del mundo. "Y no podemos perder esa capacidad de investigación, de innovación y de incorporar nuevos nichos de mercado en torno a esta actividad", sostuvo.

Un planteamiento en el que coincidió el consejero Quintero, al asegurar que la acuicultura "es una línea estratégica que tiene el Gobierno de Canarias en la que estamos completamente coordinados con el Cabildo, y que vamos a seguir potenciando".

En cuanto a las infraestructuras hidráulicas, el Cabildo visibilizó la necesidad de potenciarlas y Morales apuntó que se trabaja junto al Ejecutivo regional, al que se ha presentado un listado de proyectos, destinados a combatir la sequía persistente y los efectos del cambio climático. "Tenemos que generar también infraestructuras, equipamientos, redes que nos permitan avanzar para la protección del sector primario en el conjunto del territorio insular", apostilló.

En este sentido, el titular del departamento autonómico puso de manifiesto que el agua es uno de los grandes retos del sector primario y de toda la sociedad. "Sin agua no hay agricultura, tampoco hay vida, con lo cual tenemos que buscar soluciones para la escasez de este recurso y en eso vamos a colaborar con el Cabildo, en convenios o en acuerdos para tejer una red en la isla de Gran Canaria y adelantarnos un poco a las necesidades hídricas del futuro que va a tener el sector, ya que el cambio climático es una realidad", concluyó.