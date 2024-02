Cabildo, Agaete, Gáldar y Guía crean el Área de prestación conjunta de servicios de taxi del noroeste

El Consejo de Gobierno Insular, a instancia del consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, ha dado hoy el visto bueno al convenio que vincula a las cuatro administraciones y que propicia la puesta en marcha de esta Área, cuyo ámbito territorial de actuación está conformado por la totalidad del territorio de los tres términos municipales y en la que, si bien los viajes los podrán efectuar vehículos con licencia de cualquiera de esos ayuntamientos, siempre tendrán preferencia aquellos que pertenezcan al municipio en el que se demande dicho servicio.

Este pacto se fundamenta en el criterio de oportunidad, determinada por la evolución de la población y de las actividades que se ha producido en esta comarca y que ha provocado un aumento de la demanda de los servicios de taxis.

De hecho, en el argumentario del convenio se especifica que, aunque ese incremento de la demanda podría satisfacerse en alguno de los municipios con su propia oferta actual de licencias, esta resulta insuficiente para atender las de otros colindantes, en modalidades especiales como el transporte de personas con movilidad reducida (PMR), así como en horarios nocturnos, durante los fines de semana y en las fiestas populares o en eventos que generan una alta afluencia de público.

Y es que, como señala el documento, el fin último de este acuerdo es garantizar a las y a los usuarios, tanto vecinos y vecinas como población itinerante, una movilidad que cumpla el criterio de obligación e interés de servicio público con el número de licencias de taxi operativas suficientes entre los tres municipios, en las horas y las fechas especiales citadas.

De ahí que, con esta acción coordinada, las cuatro administraciones consiguen optimizar los recursos disponibles con licencias municipales, de una manera más eficaz, económica y sostenible medioambientalmente, con una reducción de la huella de carbono, dado que su implantación no representa una ampliación del número de licencias ni de los vehículos en circulación.

Horarios, tarifas y otras condiciones

Así, con esas premisas, se han fijado las condiciones de funcionamiento de esta nueva área, en distintos ámbitos. En concreto, se han establecido los siguientes horarios: para los fines de semana, desde las 22.00 horas del viernes hasta las 06.00 del lunes; en las noches de los días laborables, de las 22.00 horas de una jornada a las 06.00 de la siguiente, y, por último, entre las 00.00 y las 24.00 horas de los días en que se celebren fiestas patronales o locales de cualquiera de los municipios, los festivos insulares, autonómicos y nacionales, y los 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero.

También se estipulan normas de actuación en las paradas de taxis, de manera que las y los profesionales no podrán recoger a pasajeros ni poner la luz verde a menos de 300 metros de aquellas que hayan establecido los otros municipios diferentes de los que integran el Área de prestación conjunta.

A este respecto, se incide en que los servicios de PMR no estarán sometidos a estas condiciones, ya que podrán actuar dentro de Área en horario y calendario abiertos y quedan exentos de la prohibición de recogida a una distancia mínima de paradas, cuando las y los usuarios demanden este servicio específico.

Del mismo modo, el documento señala que no se altera el régimen tarifario municipal de servicios urbanos vigente en cada uno de los tres firmantes ni se requerirá una adaptación tarifaria diferente a las aprobadas y en vigor para los servicios interurbanos establecidas por el Gobierno de Canarias.

Cabe indicar, finalmente, que este convenio tiene una vigencia de un año, que podrá prorrogarse por el mismo plazo, hasta el máximo de cuatro años dispuesto por la legislación vigente, y que ha sido consensuado con las asociaciones más representativas del sector del taxi que operarán en la zona y con las y los usuarios afectados.

Luz verde al Plan de Gestión de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria

En la misma sesión, el Consejo de Gobierno Insular ha dado luz verde al Plan de Gestión de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria (RBGC), el nuevo marco de trabajo que guiará las actuaciones a acometer en este espacio hasta 2025 por parte del Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, en coordinación con las entidades y demás agentes del territorio, y en el que se contempla una inversión de 12.634.847 euros, distribuidos entre 2023 y 2025.

Con esta iniciativa, el Cabildo busca ajustarse a los planes de acción tanto nacionales como internacionales y estar en sintonía con las redes de las reservas de la biosfera. Para ello, el documento aglutina una serie de actuaciones en diversas temáticas, que se despliegan en cinco programas encuadrados en las funciones que debe cumplir todo territorio que haya sido declarado Reserva de la Biosfera: la conservación del patrimonio natural y cultura, el desarrollo socioeconómico sostenible de sus poblaciones y el apoyo logístico a la educación y la ciencia.