El segundo Plan de Modernización de Playa de Mogán, a exposición pública seis años después

Mogán/ La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, solicita que la redacción y modificación de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad, que por Ley compete al Gobierno de Canarias, recaiga en el Ayuntamiento para que su tramitación no se dilate de forma excesiva.

"No se puede tolerar que pasen tantos años para tramitar un documento de vital importancia como este", manifiesta la primera edil moganera, asegurando que los seis años que ha tardado en redactar el documento el Ejecutivo Regional denota que el sistema que tienen planteado "no está funcionando". "No están siendo ágiles y tampoco mantienen unas encomiendas estables para que GESPLAN pueda desarrollar el documento", apunta.

En este sentido, Bueno propone que la redacción del PMM pueda llevarla a cabo directamente el Consistorio con sus medios económicos, materiales y de personal. "El Ayuntamiento de Mogán está preparado y puede asumir la redacción del documento", afirma. No obstante, la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, no contempla que la Administración Local pueda ostentar estas competencias. Es necesario que se abra esta vía, y que puedan ser asumidos por los propios ayuntamientos, como ya es posible con los Planes Generales. "Si un Ayuntamiento es competente para redactar y aprobar un Plan General de todo el término municipal, lo puede ser para un PMM que interviene en un ámbito concreto del municipio".

"Es necesario poner sobre la mesa este asunto para que los ayuntamientos que dispongamos de los medios necesarios podamos agilizar la tramitación de documentos que nos abren la puerta a ejecutar actuaciones muy necesarias, que fomentan la renovación y modernización, en este caso de un enclave turístico tan importante como el de Playa de Mogán" manifiesta. Esto no solo beneficiaría a los ayuntamientos que tengan esta capacidad, si no también de forma directa al propio Gobierno de Canarias, que podría liberarse en cuanto a contratación de medios y en tiempo, pudiendo así atender otras cuestiones y a otros municipios que no dispongan de los medios para ello, y en consecuencia a toda Canarias.

Para la alcaldesa, los municipios no pueden ser responsables de ser polo atracción para la inversión "cuando no está en nuestra mano la tramitación de los PMM, que son los documentos que precisamente la incentivan". "Si somos mayores de edad", como ha afirmado el director de Política Territorial, Onán Cruz, "deberían dejarnos actuar como instituciones autónomas".

El segundo PMM adapta la ordenación turística vigente de Playa de Mogán a las nuevas demandas y modificaciones recogidas en la Ley 9/2015 y del Reglamento de la Ley 2/2013 así como en la 4/2007, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y sostiene la puesta en valor de los elementos culturales de Playa de Mogán y la adecuación de sus infraestructuras a las necesidades actuales, la recuperación del espacio libre como lugar de paseo y esparcimiento y la regeneración de las zonas degradadas y con menor valor arquitectónico y urbanístico.

Los documentos técnicos pueden ser consultados aquí. El expediente está de manifiesto en la Dirección General de Ordenación del Territorio, sita en la Plaza de los Derechos Humanos, n.º 22, Edificio de Usos Múltiples I, 7.ª planta, código postal 35071-Las Palmas de Gran Canaria, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.