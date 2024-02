Beatriz Calzada: "El futuro de los puertos de Las Palmas pasa por la implantación del Plan Estratégico"

Fernando Clavijo destacó que la vida social y económica de Las Palmas de Gran Canaria, de toda la isla, no se entiende sin su Puerto, que debe seguir dando pasos para reforzar su posición como referente logístico tricontinental desde su posición privilegiada en el Atlántico Medio. "Nuestros puertos son y seguirán siendo motor fundamental de la economía canaria. Cuentan con el respaldo y la complicidad del Gobierno para avanzar en su consolidación como mascarón de proa de la apuesta por la sostenibilidad. También para avanzar en una formación dual que aproveche los empleos de calidad y alto valor añadido que generan. Navegamos juntos", aseveró.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha hecho hincapié en la importancia de la coordinación entre las autoridades portuarias del archipiélago.

Rodríguez ha señalado que esta colaboración es fundamental para aprovechar las numerosas oportunidades que presentan los puertos canarios, apostando por una estrategia común que potencie el tráfico de pasajeros y mercancías, así como el uso turístico de las instalaciones portuarias.

En este sentido, el consejero ha destacado la capacidad de Puertos Canarios para gestionar un importante volumen de tráfico de pasajeros y mercancías, mientras que las autoridades portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife poseen una amplia experiencia en la gestión de industrias relevantes para la economía canaria.

Para la presidenta, "el futuro de los puertos de la Autoridad Portuaria debe ir ligado al Plan Estratégico en el que estamos trabajando, el cual contará con la participación de toda la comunidad portuaria, un requisito fundamental para nosotros. Entre todos decidiremos el rumbo que queremos para nuestros puertos, y el Plan nos ayudará a establecer las claves para mantener el liderazgo portuario y de servicios en el Atlántico Medio, lo que permitirá a Puertos de Las Palmas crecer en cuota de tráficos y de actividad y seguir siendo hub tricontinental permanente de actividades intercontinentales".

Calzada explicó que este instrumento de planificación, el cual se enmarca dentro del nuevo Marco Estratégico de los Puertos de Interés General de Puertos del Estado, definirá también nuevas oportunidades de negocio, permitirá afrontar con éxito los nuevos desafíos y desarrollar correctas políticas portuarias, y tendrá en cuenta las singularidades de cada uno de los puertos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas desde el punto de vista comercial, logístico, industrial, turístico y de uso ciudadano.

Ante los más de 160 asistentes, Beatriz Calzada subrayó que uno de los mayores desafíos que afronta el Puerto de Las Palmas pasa por la descarbonización y dijo: "Los estudios que estamos llevando a cabo arrojan cifras que nos indican que la electrificación de los muelles supondría una inversión de 109 millones de euros".

"Sin duda, reducir las emisiones mediante la introducción de nuevas tecnologías, la mejora de la eficiencia energética y la adopción de combustibles alternativos es una prioridad para el sector marítimo. En este sentido, nuestro objetivo es poner en marcha en Canarias el primer corredor verde para el transporte marítimo", puntualizó la presidenta.

Además, la Autoridad Portuaria continúa trabajando en el desarrollo de la eólica marina en aras de convertir al Puerto de Las Palmas en un gran centro logístico del sector eólico.

Con todo, Calzada puso en valor dos proyectos que se pondrán en marcha próximamente. Por un lado, un Centro de Formación Profesional Marítimo-Portuario en las instalaciones del Puerto de Las Palmas, "un proyecto que me hace especial ilusión y que confío en que podamos implantarlo cuanto antes porque formará a los jóvenes en actividades relacionadas con nuestro sector, generará puestos de trabajo de calidad y cubrirá las demandas que tienen los empresarios del puerto, empleos para los que ahora no encuentran mano de obra", aseveró y añadió: "Ya tenemos una posible ubicación del centro y estamos en conversaciones para su futura puesta en marcha".

Por otro lado, Beatriz Calzada habló del proyecto Puerto-Ciudad "que deberá empezar a ser una realidad este año, cumpliendo así el compromiso que acordaron el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria", dijo. Se trata de un pulmón verde de 25.000m2 que albergará el Museo del Puerto. "El proyecto Puerto-Ciudad será una zona amable integrada en la capital para el uso y disfrute de la ciudadanía que contará con un carácter eminentemente marítimo. Con este proyecto el Puerto de Las Palmas quiere agradecer a la ciudad su propio desarrollo, además de recoger el reconocimiento a las personas que han contribuido al mismo y a la actividad que genera", afirmó.

El Puerto de Las Palmas cumple 141 años

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, ha aprovechado la ocasión para celebrar con todos los asistentes el aniversario del Puerto de Las Palmas, que este lunes 26 de febrero cumple 141 años de la colocación de la primera piedra.

"Tal día como hoy de 1883 comenzaron las obras para construir un puerto que nació para abastecer de carbón, agua y víveres a los buques que hacían escala en Canarias. Esa primera piedra ha dado lugar al desarrollo del mayor puerto del Atlántico Medio, hub tricontinental de transporte y logística, el puerto más importante de Canarias, además está entre los cinco primeros de España y es uno de los 20 primeros de Europa", afirmó Calzada.

La presidenta explicó que se trata de un puerto consolidado y multiservicios que ha cerrado el 2023 con 27'9 millones de toneladas movidas, 1'2 millones de TEUs, 2'1 millones de toneladas de combustible suministradas y 3 millones de pasajeros, de los cuales 1'5 millones son cruceristas. Según Beatriz Calzada "son unos magníficos datos que han continuado al alza durante el mes de enero, donde hemos crecido un 15% en las mercancías movidas con respecto a diciembre de 2023, con 2'3 millones de toneladas movidas; un 6'4% más en TEUs, hasta los 100.774; y un 17'11% más en cuanto al suministro de combustible, es decir, 219.257 toneladas".

Con respecto a las obras pendientes, destacan cinco: la cuarta fase de la prolongación del Dique de la Esfinge, que está en ejecución y que supone la construcción de 238,50 metros lineales. El coste asciende a 25.324.430,88 millones con cargo a fondos CEF. También la tercera fase de la urbanización de la explanada de la Esfinge, que supone la construcción de 493,60 metros lineales y 1.312.254,136 euros con cargo a Fondos FEDER; la instalación de media y baja tensión para suministro eléctrico a buques en el Muelle Grande, con un presupuesto de 1.162.865,20 euros con cargo a Fondos MRR; la segunda fase de la urbanización de la zona logística de la Isleta, con la construcción de 311,31 metros lineales y un presupuesto de 3.489.576,49 euros con cargo a Fondos FEDER; y el Muelle adosado al Dique Reina Sofía, que supone la construcción de 336,50 metros lineales y un presupuesto de 30 millones de euros con cargo a Fondos FEDER.