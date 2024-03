El Cabildo pide al Estado su aval para disponer de fondos europeos y comenzar las obras del tren de Gran Canaria este año o en 2025

"Gran Canaria vive en estos momentos una situación especial, porque hemos acudido a una subvención europea de 400 millones de euros, que cumple con todos los requisitos y para la que solo nos se pide el aval, el apoyo del Gobierno del Estado", sostuvo el primer mandatario de la Isla. "Le hemos insistido al ministro sobre la necesidad de que nos presten ese apoyo, porque, al cumplir con todos los requisitos, podríamos empezar a recabar recursos suficientes para empezar una primera fase del proyecto, que nos permitiría poner en marcha una propuesta autónoma desde Vecindario hasta el aeropuerto".

Así lo manifestó el presidente Morales, al término del encuentro de trabajo sobre los trenes de Gran Canaria y de Tenerife que mantuvo en Madrid con el ministro Óscar Puente, junto al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez; la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el consejero de Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, y la consejera de Movilidad Sostenible de la Corporación tinerfeña, Eulalia García. Por parte del Ministerio, estuvieron presentes el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano; la secretaria general de Transporte Terrestre, Marta Elías Serrano; el subdirector general de Planificación Ferroviaria, Jorge Ballesteros, y la directora del Gabinete, Encarnación Sandóniz.

En esa reunión se tomó la decisión de crear un grupo de trabajo que, como subrayó Morales, "nos va a permitir conseguir que uno de los proyectos estratégicos de Tenerife y de Gran Canaria en movilidad sostenible se lleve a término", para incidir acto seguido en que, "el caso de Gran Canaria, estamos ante una iniciativa madura, que tiene todos los proyectos técnicos ejecutados, tendremos la evaluación de impacto medioambiental en este primer semestre y, además, ya se ha iniciado proceso para la expropiación del suelo, que costará alrededor de 16 millones de euros", detalló.

Y es que, en su intervención, el presidente insular hizo hincapié en las características especial de la Isla, en cuanto a su densidad de población y la densidad de vehículos en sus carreteras. "Ese corredor, que recibe cada año a cuatro millones y medio de turistas a 14 millones de pasajeros desde el aeropuerto y que acoge la mayor zona industrial, comercial, aeroportuaria y portuaria de la isla de Gran Canaria, necesita un proyecto de movilidad sostenible como el que hemos venido trabajando en los últimos años", sentenció.

"Una zona que podría tener esa primera fase del tren, que pudiera empezar a funcionar si consiguiéramos ese aval, ese apoyo y, por lo tanto, la financiación de la Unión Europea".

El líder del Gobierno insular concluyó poniendo de relieve la puesta en marcha de ese equipo de trabajo, "para conseguir que los proyectos estratégicos de Tenerife y de Gran Canaria en movilidad Sostenible se lleven a término", y, finalmente, volvió a insistir en la trascendencia de "que el Gobierno valore la posibilidad de apoyarnos, para que podamos conseguir esa subvención que nos permitiría empezar con el proyecto en los próximos meses o en el próximo año".

Por su parte, el secretario de Estado de Transportes reconoció que "Canarias tiene problemas de movilidad y creemos que el ferrocarril puede servir perfectamente como uno de los proyectos para la descarbonización y para dar mejor servicio a la ciudadanía", indicó. "Ahora tenemos que ver de qué manera colaboramos y, para eso, en esta voluntad que tenemos de diálogo y de consenso, crear ese grupo de trabajo que, en el caso del Ministerio, va a estar encabezado por la Subdirección del Sector Ferroviario y que va a analizar la petición que se nos ha hecho desde el Gobierno de Canarias de incorporación a la red ferroviaria de interés general".

"En cualquier caso", añadió José Antonio Santano, "trabajaremos juntos para que esto acabe convirtiéndose en una realidad de una u otra manera, pues la creación de este grupo de trabajo nos va a permitir compartir y avanzar juntos para resolver los problemas de movilidad de las Islas".

La Unión Europea y su apuesta por la movilidad sostenible

Precisamente en la trascendencia de los fondos de la UE para materializar estas iniciativas coincidió el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, al llamar la atención en el hecho de que, "en 15 años, las diferentes leyes de presupuestos generales del Estado han incorporado partidas nominadas para los proyectos ferroviarios, tanto de Tenerife y Gran Canaria, y esa financiación ha servido, entre otras cosas, para poder tener hoy los proyectos".

No obstante, puso el acento en que ese capital no es suficiente. "Estamos hablando de que los dos proyectos pueden requerir una inversión global cercana o aproximada a los 4.000 mil millones de euros y es evidente que incorporar diez, doce o quince millones anuales, no va a resolverlo", admitió. "Tenemos que ir a un marco de financiación mucho más amplio, en donde tenemos que recoger fondos de la Unión Europea, que ha hecho una gran apuesta en ese sentido por la movilidad sostenible. Debemos apostar por la Unión Europea, evidentemente por el propio Ministerio, por el Gobierno de Canarias, que también va a participar, y por los propios cabildos insulares".

Y es que, como puso de relieve, "nadie duda de la necesidad de ambos trenes", sobre los que, además, "en esta reunión hemos puesto en valor el acuerdo de todas las administraciones canarias en favor de la red ferroviaria canaria, por la red ferroviaria en las dos islas", aseveró. "Porque si queremos apostar por una movilidad sostenible, por una descarbonización y, en definitiva, por una mayor sostenibilidad de nuestro Archipiélago, el transporte guiado, el transporte ferroviario, es el más sostenible, el que más puede ser estructurante y la gran apuesta que quiere hacer Canarias, una ley de movilidad sostenible, una apuesta, en este caso, también por la sostenibilidad del transporte".

Así, destacó, igualmente, que los cabildos han trabajado en proyectos que ya están avanzados y ensalzó el esfuerzo realizado durante mucho tiempo y en el que también han participado el resto de administraciones. "Y ahora, evidentemente, toca buscar un marco de financiación que nos permita por fin no solamente redactar proyectos y seguir trabajando en la parte documental y técnica, sino poder poner en funcionamiento cuanto antes en funcionamiento la red ferroviaria canaria, los dos trenes Tenerife y Gran Canaria", zanjó.

A su vez, Rosa Dávila alabó la buena disposición mostrada por el Ministerio hacia ambos proyectos, ya que, según aseguró, el Gobierno estatal va a estar presente, porque "tiene clarísimo que el futuro de la movilidad en Tenerife y en Gran Canaria pasa por apostar por los trenes, de ahí que se cree este grupo de trabajo. Esperamos que ese planteamiento en la mesa de trabajo permita el reconocimiento de las singularidades de los territorios insulares y la necesidad de contar con sistemas guiados de alta capacidad".

Como el resto de mandatarios canarios, abundó en la certeza de que ambas islas poseen proyectos muy maduros, "proyectos tanto del tren del sur, en el caso de Tenerife, que sería nuestra principal apuesta, con iniciativas que ya están sobre la mesa del ministro y sobre el que hemos dejado que para nosotros es un objetivo irrenunciable", afirmó. "Tenemos un problema grave de movilidad en Tenerife y la solución pasa por sistemas guiados de alta capacidad, que permitan quitar vehículos de las carreteras", vaticinó. "No vale con seguir construyendo carreteras, porque en la medida que se construyen se siguen saturando", culminó.