Valleseco/ El Ayuntamiento de Valleseco a través del departamento de Servicios Sociales que gestiona la edil, Genita Rodríguez Santana, abre el periodo de solicitudes de renovación y nuevas solicitudes de ayudas del Bono Taxi en el municipio. Un programa para las personas mayores de 60 años, menores de 60 con pocos recursos económicos, y a las personas con discapacidad. Se trata de una iniciativa pionera que cuenta con una dotación anual cofinanciada por el Gobierno de Canarias de unos 35.000 euros.



Un total de 170 personas se benefician de estas ayudas económicas, que pretenden solventar el sobrecoste económico del taxi respecto del transporte público ordinario. Señalando que de los 12 barrios con los que cuenta el municipio, 8 de estos carecen de acceso al transporte público.

El plazo de presentación de solicitudes es del 15 al 31 de mayo, teniendo que realizar la solicitud en el Registro General del Ayuntamiento. Para más información pueden ponerse en contacto a través del teléfono, 928 61 80 22 extensión 143 o dirigiéndose directamente al departamento de Servicios Sociales.

Los requisitos de las personas solicitantes ser mayor de 60 años, estar empadronadas en Valleseco con al menos 6 meses de antigüedad y tener su vivienda familiar en el mismo, hallarse al corriente de las obligaciones tributarias municipales, haber justificado debidamente las subvenciones municipales que puedan haber obtenido con anterioridad, salvo que no haya vencido su plazo de justificación. En el apartado económico, los requisitos son no superar una renta per cápita mensual superior al 2 el IPREM vigente. Por último, excepcionalmente se podrán beneficiar las personas menores de 60 años, carentes de recursos económicos y que acrediten una necesidad concreta.

