Urbanismo inicia el procedimiento para el precinto y cierre de tres rent a cars que operan sin licencia en Playa del Inglés

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través del área de Infracciones a Actividades, ha iniciado los procedimientos pertinentes para proceder al precinto y al cierre de los establecimientos de tres rent a car que operan sin contar con licencia municipal de apertura o no han procedido a cumplimentar el requisito de comunicación previa, que exige la normativa aplicable para la puesta en funcionamiento de la actividad. Concretamente, tras la denuncia presentada ante el ayuntamiento, el 26 de abril de 2024, por la instalación de un modulo de oficina por la entidad Autos Omega en la zona de espacios libres de los apartamentos Tinache, la concejalía de Urbanismo dictó una orden de precinto con fecha 7 de mayo, es decir, "en seis días se decretó la orden de precinto cuando la Administración dispone de cuatro años para iniciar un expediente en materia de Disciplina Urbanística", a punta la edil Davinia Ramírez.

A su vez, se ha iniciado el procedimiento para el cierre de establecimiento o prohibición de desarrollar la actividad de alquiler de vehículos a las empresas Jet2 Cars y Secret Rent a Car, que han instalado módulos de oficina desmontables de diferentes medidas en los aparcamientos del Centro Comercial Yumbo. La Concejalía de Urbanismo actúa así, tal y como indica la concejala del área, tras las denuncias e informes emitidos por la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, y después de consultar los datos en la Sección de Fomento y comprobar que "la actividad desarrollada no cuenta con licencia municipal de apertura o no ha procedido a cumplimentar el requisito de comunicación previa, que exige la normativa para la puesta en funcionamiento de la actividad, por lo que iniciamos el procedimiento que conllevaría el precinto y cierre de las tres oficinas".

La concejala Ramírez añade que con esta información quiere responder también al escrito presentado por la oposición en el que pregunta bajo qué licencia operan dichas empresas, "no cuentan con licencia, ni Omega, instalada hace dos semanas en la Avenida de Tirajana, ni tampoco Secret Rent a Car o Jet2 Cars". La edil destaca la "rapidez y la contundencia con la que estamos trabajando en éste gobierno ante las infracciones, como ha ocurrido con la empresa Omega puesto que, ante la denuncia interpuesta, se ha iniciado un procedimiento de precinto en seis días". Sin embargo, añade Ramírez "la señora Narváez no puede decir lo mismo de su trabajo, ya que a lo largo de su mandato únicamente se iniciaron dos expedientes que quedaron sin concluir ya que dejaron caducar los mismos. Quizás, si Narváez hubiese hecho bien su trabajo en la etapa anterior, estas empresas no se habrían acostumbrado a saltarse las normas a la torera", concluye la concejala Ramírez.