Gran Canaria/ El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, Augusto Hidalgo, y la consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad, Isabel Mena, junto al alcalde de Teror, Sergio Nuez, el primer teniente de alcalde José Agustín Arencibia, y la concejala de Asuntos Sociales, Laura Quintana, han visitado hoy las obras de reforma y ampliación del Hogar Funcional para personas con discapacidad intelectual en situación de dependencia del municipio de Teror, unos trabajos en los que el Cabildo invierte 713.739 euros. Con esta actuación se doblará la capacidad del centro para atender a los usuarios con discapacidad del municipio ya que implica también la creación en la planta baja de un nuevo centro de día que no existía hasta la fecha.

"Esta se trata de una obra muy importante, que comenzamos en abril, en el que era Hogar Funcional, que albergaba a ocho usuarios, aquí en Teror, del Instituto de Atención Sociosanitaria, y que gracias a estos trabajos se va a convertir en un nuevo centro de día para personas con discapacidad para el municipio, además de seguir siendo un hogar funcional pero más grande y capacidad para 12 usuarios", explicó Augusto Hidalgo, "con una inversión de unos 700.000 euros del IAS vamos a lograr que esta antigua casa en el centro del casco de Teror se convierta en eso, en un centro con unas características y calidades excelentes para atender en las mejores condiciones a estas personas con discapacidad".

El Instituto de Atención Social y Sociosananitaria (IAS) del Cabildo de Gran Canaria promueve esta reforma que se subvenciona con fondos del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Gran Canaria, y que cuenta con la supervisión técnica del Servicio de Arquitectura del Cabildo dependiente de la Vicepresidencia primera. Este Hogar Funcional albergaba hasta ahora a ocho usuarios que residían en el centro. Sin embargo, cuando finalicen estas obras, a finales de año, el Hogar Funcional albergará hasta 22 usuarios, 12 de ellos como residentes en siete dormitorios, y otros 10 en el nuevo centro de día.

Para la consejera Isabel Mena, lo más importante de la obra es convertir el centro en un verdadero hogar. "Es una de esas obras de las que el Cabildo de Gran Canaria quiere poner en marcha para dar un servicio de cercanía a los usuarios y a sus familias, para que las personas que lo necesiten no tengan que moverse de su municipio", indicó la consejera, "pero además, hablamos de una vivienda funcional en la que van a vivir tan solo 12 personas y, por tanto, estamos construyendo una casa para que se asemeje lo más posible a un hogar, que no haya nunca sensación de estar institucionalizados. Por tanto, toda la obra se ha diseñado no solamente para que tenga un patio interior del que puedan disfrutar, sino también para que la cocina, las salas polivalentes, todo sea similar a la vivienda de cualquier otra persona".

El objetivo del proyecto es realizar una reforma y rehabilitación integral de toda la vivienda y del emplazamiento existente que permita disponer de un edificio de uso residencial privado como centro de día y como un hogar funcional para 12 residentes (personas con discapacidad intelectual en situación de dependencia) de forma que puedan desarrollar su actividad independientemente en unos espacios habitables, adecuados y confortables. En la planta baja se prestarán servicios relativos a un uso asistencial como centro de día para la promoción de la autonomía personal (SPAP).

El edificio, que cuenta con un grado de protección ambiental, fue adquirido el 11 de junio de 2019 por el IAS para la creación de un hogar funcional de personas con discapacidad intelectual en situación de dependencia, y ha albergado hasta ahora a ocho personas residentes que han sido desplazados a una vivienda de alquiler temporalmente para poder ejecutar las obras.

Se trata de una edificación existente en el casco urbano de Teror, dando su fachada principal a la calle Paseo González Díaz, donde se ubicará la futura entrada accesible a la vivienda, ya que actualmente presenta una accesibilidad deficiente. La reforma reordenará los espacios interiores y generará un patio interior. La actuación descrita requiere demoler parte de la edificación existente que fue añadida al edificio residencial protegido para conservar su estructura y cerramiento. Además, se prevé una instalación de iluminación para ambos emplazamientos.

El edificio se desarrollará en tres plantas. En la planta baja, el centro de día, con estancias y una sala polivalente; en la Planta Primera, Hogar Funcional, con 5 habitaciones dobles, 2 individuales, 3 cuartos de baño accesible y 1 aseo accesible; y en la azotea, los cuartos técnicos.