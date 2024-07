El Cabildo invierte 900 mil euros para finalizar la mejora del Polígono Industrial San Isidro, en Gáldar

Gran Canaria/ El polígono industrial San Isidro, en Gáldar, ha recibido más de 3 millones de euros de inversión por parte del Cabildo desde 2015 para llevar a cabo una mejora global de este espacio de los cuales, 900.000 euros corresponden a este mismo año, en el que se ha culminado el trabajo con la séptima fase, que ha contemplado acciones como la mejora del alumbrado público; la rehabilitación del firme y reparación de aceras en mal estado, o la renovación de tramos de red de abastecimiento que presentaban mayor número de averías, entre otras.



El polígono cuenta con 114 parcelas, de las que unas 60 están ocupadas y existe una gran demanda para el suelo restante, tal como indicaron los representantes de la junta de Compensación del polígono, en proceso de consolidación, presididos por Francisco Travieso, quienes reconocieron la importancia de las obras realizadas para mejorar las condiciones de las empresas instaladas en el lugar.

Tal y como ha explicado el presidente de la institución insular, Antonio Morales, "este espacio, que ha quedado como nuevo, es un buen ejemplo de ese Plan Estratégico que diseñamos al llegar al Gobierno para poner a punto los espacios industriales", conscientes, subrayó, de que "la industrial es un sector determinante para la diversificación de la economía de Canarias y uno de los grandes retos de futuro, optar por el sector industrial como elemento que genera empleo y estabilidad más allá del turismo".

Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, agradeció por su parte al presidente del Cabildo y a la consejera de Desarrollo Económico, Minerva Alonso -también presente en la visita- la inversión realizada a lo largo de estos dos mandatos, "en los que ha habido sensibilidad con proyectos y con una inversión notable", sostuvo, y por ello admitió que "no hubiéramos terminado este Polígono Industrial sin el apoyo incondicional del Cabildo y gracias a ello se han incorporado negocios y empresas de numerosos sectores y se han creado muchos puestos de trabajo, permitiendo que el norte camine y que haya actividad".

Respecto a esta sétima fase, explicó que ha consistido en mejorar estéticamente el Polígono, además de "corregir las deficiencias muy graves e históricas que tenía, solucionando saneamiento, pluviales, aceras o pavimentación".

"Hemos tenido de aliado a un presidente del Cabildo y una consejera sensible con estas políticas de mejoras de todos los Polígonos de Gran Canaria y este es un referente en el norte de Gran Canaria", señaló Sosa, que concluyó que "también trabajamos en la gestión futura del Ente de Conservación, porque las administraciones hemos cumplido con estas inversiones y ahora es el momento de la autogestión por parte del empresariado del Polígono Industrial".

Y es que desde 2015 el trabajo con los núcleos económicos -no solo los Polígonos Industriales sino también las Zonas Comerciales Abiertas- ha sido de colaboración pública y privada, mano a mano con ayuntamientos, empresarios y entes de conservación. En el caso de Gáldar se ha trabajado desde la redacción del plan director hasta la ejecución de las obras, pasando de un área industrial deficitaria a la referencia del norte de la isla.

Cabe añadir que en la Zona Comercial Abierta del municipio se han invertido casi dos millones de euros en los dos últimos mandatos.

