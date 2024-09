El Cabildo invierte 105 millones en proyectos en el municipio de Telde

"No entendemos la acción del Gobierno de la Isla si no es desde la colaboración interinstitucional con los distintos municipios de Gran Canaria. El diálogo, la lealtad institucional y el compromiso para resolver los problemas más inmediatos de la ciudadanía grancanaria a través de las administraciones locales, las más cercanas, porque eso facilita solucionar esos problemas de una manera más ágil y directa, es muy real en este Gobierno insular", ha sostenido el presidente Morales. "Somos conscientes de la evolución social y demográfica compleja de Telde en las últimas décadas y nos hemos comprometido de manera decidida a colaborar para resolver grandes estratégicos de la ciudad".

De hecho, ha detallado que la Corporación insular ejecuta un total de 70 millones de euros en inversiones directas en proyectos que ha considerado "de enorme trascendencia para la ciudad" y que tienen que ver con el desarrollo de las zonas industriales y comerciales, con la movilidad y las conexiones de los territorios y comarcas del municipio, y con las políticas sociales, en dotaciones emblemáticas como el centro sociosanitario de Taliarte o el de Santa Rosalía, entre otras muchas actuaciones.

Y a esos 70 millones hay que sumar otros 35, de los que alrededor de 12 proceden del Plan de Cooperación con Municipios y 23 más de fondos del Fdcan (Fondo de Desarrollo de Canarias), hasta sumar unos 105 millones en inversiones gestionadas por el Cabildo.

Y es que "no se puede entender la realidad y el futuro de Gran Canaria si no es trabajando de manera compartida con esta ciudad. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo", ha aseverado el presidente de la Isla, quien ha anunciado que se seguirán incluyendo nuevas propuestas del municipio en los próximos presupuestos de la Institución insular.

Por último, ha hecho hincapié en que el Cabildo de Gran Canaria es la única institución del Archipiélago que ha puesto en marcha un plan de cooperación real con los 21 municipios de la Isla, además de haber implementado un plan adicional de inversiones, en el que Telde dispone de cinco de esos millones adicionales, que va a emplear en una iniciativa en la Desaladora de Salinetas, destinada a garantizar el agua a su ciudadanía.

Una iniciativa que Antonio Morales ha aplaudido, al afirmar que "queríamos que esas partidas fueran para obras de especial relevancia y, en estos momentos en los que tanto nos afecta el cambio climático, el calentamiento global y la sequía derivada de ellos, es bueno que desde las instituciones nos rearmemos para garantizar el agua para el sector primario y para la población, por lo que vamos a colaborar de manera decidida con el Gobierno municipal para hacer realidad este proyecto", ha concluido.

Buena voluntad y mano tendida, siempre

Juan Antonio Peña, a su vez, ha mostrado su agradecimiento a Antonio Morales "por este despliegue histórico" que ha realizado a Telde, en compañía de varios de sus consejeros y consejeras. "Este gesto visibiliza el entendimiento y, sobre todo, la lealtad de esta ciudad con el Cabildo de Gran Canaria para el avance de Telde y para el avance de la Isla", ha afirmado el alcalde.

"La realidad es una, y es que, desde la configuración del nuevo Gobierno y de manera histórica, hemos recibido del Cabildo de Gran Canaria y de sus diferentes consejerías el apoyo histórico y la ayuda necesaria para sacar adelante asuntos que estaban cerrados o abandonados, y que eran una necesidad de esta ciudad", ha destacado. "Hasta el momento, nunca nos hemos sentado con el presidente del Cabildo ni con un consejero o consejera que nos haya dicho 'no' a un proyecto. Siempre ha existido esa buena voluntad y, en caso de no haber manera de hacerlo, se nos han explicado los motivos con informes técnicos. Es de agradecer esa buena voluntad no solo del presidente y de las y los consejeros, sino también de ese cuerpo intermedio de asesores y de técnicos que siempre nos han respondido, y tanto el presidente insular como yo hemos expresado nuestra voluntad de seguir trabajando en esta línea".

En su intervención ante los medios, Peña se ha detenido de forma especial en el proyecto del Gobierno municipal para la Desaladora de Salinetas, que, como ha destacado, lleva bastante tiempo con necesidad de ser ampliada y a la que se va a dotar de una tercera línea de desalación. "Afortunadamente, el Cabildo de Gran Canaria ha visto también esa necesidad para garantizar el abasto a la población y, sobre todo, para que, en un futuro que espero que no sea muy lejano, ese suministro de agua pueda llegar a algunos núcleos poblacionales que ahora no lo tienen. Por tanto, esperamos que las obras, con una inversión que ronda los 1,4 millones, empiecen cuanto antes y que esa ampliación por fin vea la luz".

Por último, con respecto a los proyectos que impulsa el Cabildo en la ciudad, ha citado los relacionados con las obras de públicas, el asfaltado, el deporte, el tejido social, el transporte público, entre otros muchos ámbitos, en los que la Corporación insular actúa a través de todas sus consejerías y que benefician a todas las concejalías municipales. "Evidentemente, Telde tiene un problema importante con el asfaltado y el Cabildo ya nos echa una mano importante y ha mostrado su compromiso de seguir ayudándonos con ese asunto", ha enumerado. "Y, asimismo, con dos grandes instalaciones que tenemos cerradas, que son el Mercado Municipal y el Polideportivo Paco Artiles, para las que también ha mostrado su mano tendida a hacer todo lo posible".

LISTADO DE ACTUACIONES DESTACADAS:

Dentro de la lista de obras que se financian en Telde a través del Cabildo se encuentran, entre otras:

Política Social

Nueva Residencia de Taliarte: 18.724.681 euros

Compra de Santa Rosalía por 4.000.000 euros para nuevo sociosanitario.

Presidencia

Inversiones en el muelle de Taliarte: 4.080.000 euros

Subvenciones a organizaciones sociales del municipio: 2.047.000 euros

Intervenciones en el patrimonio histórico: 1.322.478 euros

Obras Públicas

Licitado el acondicionamiento de la GC-41 Valsequillo-Telde

Licitada la reparación de las pasarelas peatonales de la GC-1

Estas dos licitaciones por 7'2 millones euros

Reparadas las barreras de la mediana de GC-1 en 11 km.

Reasfaltado enlace IKEA 200.000 euros.

Aportación de 858.000 euros para rehabilitación de viviendas en Jinámar.

(La inversión realizada en distintas obras asciende a 4.400.000 euros y la que está en proceso de licitación asciende a 11 millones de euros).

Comercio

Zonas comerciales abiertas: aparcamientos: 1.250.000 euros

Zonas industriales: El Goro, Melenara, Cruz de la Gallina, Maipez: 8.665.000 euros

Cooperación Institucional

Distintas obras de asfaltado y repavimentación: 1.331.000 euros

Ampliación cementerio San Gregorio: 174.000 euros

Consejo Insular de Aguas

Mejora distribución aguas regeneradas desde EDAR Jinámar: 1.300.000 euros

Ampliación EDAM Salinetas II: 1.200.000 euros

Deportes

Subvenciones y promoción deportiva: 1.441.883 euros

Actuaciones en instalaciones deportivas: 1.506.000 euros

Empleo

Planes de empleo y fomento contratación en el municipio: 660.000 euros

*Red Insular de Recarga vehículos: 6 nuevos puntos de recarga en el municipio.