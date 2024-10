La consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, y la directora general de Infecar, Feria de Gran Canaria, Natalia Santana, han presentado esta mañana a los medios de comunicación todas las novedades de esta cita.

"Un año más, Movelec trae como objetivos dar a conocer las ventajas medioambientales y de ahorro que supone el uso del vehículo eléctrico; difundir las ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos y conseguir incentivar al mismo tiempo el uso de los mismos; resaltar la importancia de tener poblaciones libres de CO2 y de la mejora del nivel acústico, desarrollando el concepto de ecoisla; y dinamizar un sector emergente que va a transformar el concepto de movilidad en el siglo XXI", ha señalado Minerva Alonso.

Como novedad con respecto a la edición del año anterior, Movelec recupera la jornada del viernes por la mañana, abriendo su exposición el viernes 18 y el sábado 19 en horario de 10.30 a 20.00 horas y el domingo 20, de 10.30 a 15.00 horas. Asimismo, las entradas en esta ocasión serán gratuitas, pudiéndose adquirir de manera previa en www.movelec-canarias.com o bien en la taquilla del recinto.

En relación con la oferta expositiva que se dispondrá en esta edición de Movelec, "el salón cuenta con 26 expositores, entre los que se encuentran vehículos eléctricos, así como una empresas de servicios y generadoras de energía", ha apuntado Natalia Santana.

Esta octava edición de Movelec también servirá para ofrecer a los visitantes la oportunidad de ver cómo ha evolucionado el sector del automóvil desde sus inicios y hasta nuestros días en el que la movilidad eléctrica es una realidad. Car Home Services expondrá modelos emblemáticos, mostrando una visión de la evolución del diseño y la ingeniería automotriz.

Programa

Con todo esto, el programa divulgativo de Movelec arrancará con ponencias de expositores desde el mismo día de su inauguración en la mañana del viernes. A las 11.30 horas será Manuel Escalante, Product Manager Škoda Canarias, que tratará el 'Electromovilidad e innovación. El futuro de Škoda con los nuevos Enyaq y Elroq'; a las 12.00 horas, Ricardo Lombardi, Product Manager Audi, hablará sobre 'Nuevo Q6 e-tron: descubre el SUV 100% eléctrico más innovador'; a las 12.30 horas, Carlos Larrodé y Manolo José Santana, responsables de la organización del Ecorally Gran Canaria, abordarán 'El ecorraly, la eficiencia como deporte'.

La mañana finalizará con Manuel López, director insular de Transporte y Movilidad Sostenible, que apuntará 'El futuro del transporte y la movilidad en Gran Canaria'.

Lola Ortiz, directora general de Planificación e Infraestructuras de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, expondrá desde las 17.00 horas las 'Zonas de bajas emisiones, vecinos y protección de su salud: lecciones aprendidas y consejos para su implementación'. A su término, desde las 18.00 horas, se profundizará en una mesa redonda sobre 'Movilidad eléctrica y sostenibilidad local: ¿cómo lograr que el cambio beneficie a Gran Canaria?', moderada por Álvaro Sauras, y en la que intervendrán Lola Ortiz, José Manuel López, director comercial de MSI, y Manuel Sánchez, presidente de Aconauto.

En la jornada divulgativa del sábado, Raúl García, consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, y Alexis Lozano, director del Consejo Insular de la Energía, expondrán 'El futuro del transporte eléctrico en Canarias' a partir de las 11.00 horas. A las 12.00 horas, José Manuel López, director comercial de MSI, hablará sobre la 'Situación futura del mercado de automoción por propulsiones'.

En lo que se refiere a las ponencias de expositores de esta edición, Valentina Hernández, Product Manager Hyundai, dará a conocer 'Are you IN?'; Roberto Amorín, CEO y cofundador de Canary charger y del portal solocochelectrico.es, intervendrá con una ponencia sobre '¿Es Canarias un buen lugar para usar #solocochelectrico?'; y Arturo Lang-Lenton Villalobos, director de iCanCharge, se centrará en 'Un hotel para descansar y cargar pilas'.

En la jornada de tarde, Cristóbal Gómez, del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, expondrá desde las 16.30 horas las 'Medidas y actuaciones de seguridad para usuarios de vehículos eléctricos'. Ya a las 17.00 horas se dará espacio al ocio, con un concierto del grupo Los Lola, previo a la entrega a las 19.00 horas de la 3ª entrega de Distinciones AUVE Las Palmas.

El domingo 20, Álvaro Sauras, vicepresidente de AUVE y director de Autofácil, debatirá a las 11.00 horas sobre la 'Segunda vida y reciclaje de baterías'.

El programa completo de Movelec se puede consultar en www.movelec-canarias.com.

Movelec 2024 está promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria y organizada por Infecar, Feria de Gran Canaria; cuenta con el patrocinio del Consejo Insular de la Energía, y con la Asociación de Vehículos Eléctricos (AUVE); Aconauto, la Cámara de Comercio de Gran Canaria y Car Home Services, como colaboradores.