El Cabildo aprueba una inversión de 15,3 millones de fondos europeos para crear 149 plazas para atender a mayores y personas con discapacidad

Con ese dinero se van a acometer las obras de reforma de la antigua sede de la Tesorería General de la Seguridad Social situadas en la Casa del Marino de la capital, así como las de la vieja escuela unitaria de Visvique, en Arucas.

Esta partida de 15,3 millones forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, que se aplica con el objeto de proceder a la renovación o construcción de plazas en centros residenciales, no residenciales y de día para adaptarlas al nuevo modelo de cuidados de larga duración, con cargo a los fondos europeos Next Generation EU. Tras ser aprobados hoy en el consejo rector del IAC, la consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad, Isabel Mena, elevará este convenio para su definitiva aprobación en el consejo de gobierno insular para, posteriormente, tramitar su firma con el Gobierno de Canarias.

"La aprobación de estos fondos Next Generation supone que la isla de Gran Canaria disponga de 15 millones de euros para seguir construyendo infraestructuras sociosanitarias", señaló Isabel Mena, "es un compromiso de este gobierno incrementar las plazas sociosanitarias para mejorar los cuidados a las personas dependientes y con discapacidad de esta isla. Estos 15 millones de euros nos van a permitir reformar el antiguo edificio de la Seguridad Social, un edificio que fue cedido al Cabildo de Gran Canaria de forma gratuita por parte del gobierno de España, del Ministerio de la Seguridad Social, y que se va a convertir en un nuevo centro residencial, en el centro urbano, que va a permitir a personas dependientes, pero con un mayor grado de autonomía, vivir con todas sus necesidades cubiertas, pero también estar en un entorno que le permite tener una vida autónoma".

De esos 15,3 millones, una partida de 11,1 millones se destinará a la renovación del viejo edificio de la Tesorería situado en la Casa del Marino. Se prevé que esta nueva infraestructura se dedique a íntegramente a los mayores y albergue viviendas tuteladas, con 56 plazas residenciales, y un centro de día con otras 40 plazas.

El resto de este dinero, 4,2 millones de euros, irá al municipio de Arucas donde la antigua escuela unitaria de Visvique se convertirá en un nuevo centro ocupacional para atender a mayores (13 plazas en un centro de día) y, sobre todo, a chicos y chicas con discapacidad intelectual. Aquí se van a habilitar 40 nuevas plazas para seguir incrementando el número de destinos para estas personas que a los 21 años tienen que salir del sistema educativo y necesitan seguir siendo atendidos por la administración pública.

Este convenio viene a reforzar el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Gran Canaria y la estrategia de crecimiento y puesta en marcha de nuevas plazas sociosanitarias por parte del IAS que impulsa la consejera Isabel Mena.