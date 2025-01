El Frente Ecléctico de inmuebles en Las Canteras recibe el visto bueno para ser declarado Bien de Interés Cultural por el Gobierno

Así, situado en el Paseo de Las Canteras, 15,16,17 y 18, y las calles Padre Cueto, 24 y 26; Hierro, 23, y Pedro del Castillo Westerling, 26 y 28, el Frente Ecléctico de la Playa de Las Canteras es una agrupación homogénea de inmuebles históricos que se construyeron entre 1895 y 1928 que, hasta hoy, permanecen sin cambios sustanciales y que destacan por su diferencia, edad, estilo y calidad, en un entorno urbano que ha sido radicalmente transformado y sustituido por la evolución económica y urbana, en una de las zonas de mayor voracidad inmobiliaria y turística de todo el país, y constituye un legado muy valioso de la historia.

"Se trata de un conjunto de gran valor patrimonial, testimonio de la historia y de la situación social cultural y artística de la época, en los inicios de urbanización de esta zona de la ciudad y de conformación de Las Canteras, como un lugar natural y urbano de primera calidad y relevancia", subrayó Teodoro Sosa. "Es un testimonio único y excepcional de los avatares de la historia de Las Palmas de Gran Canaria, de la Isla y de Canarias, del comercio y el transporte, de la industria, del urbanismo, de los cambios sociales y de costumbres, y del turismo, que acontecieron en un período histórico clave, entre 1881 y 1936, así como de los valores intangibles y las intrahistorias que se rememoran a través de la presencia".

Y no solo se constituye en el legado y el icono de las grandes transformaciones que supusieron aquellos acontecimientos internacionales y regionales de las que fue testigo, "sino también de las historias de sus vecinos, enfermos, niños, promotores, personalidades coetáneas, constructores, médicos, enfermeras, religiosos, profesores, alumnos, veraneantes...", proclamó.

Pero es que, además, como puso de relieve, "está situado en uno de los paisajes naturales y urbanos de mayor calidad y representatividad de toda Canarias, al ser una zona de frontera entre la naturaleza y la ciudad, en el punto central de la Playa de las Canteras, como primer frente marítimo ante la urbe de hormigón y los modernos edificios de más de 20 plantas de altura".

De hecho, incidió en que estos edificios son testigos del auge del Puerto de la Luz, del comercio marítimo y del consiguiente 'ensanche' urbano que inició el desbordante crecimiento de la capital de la Isla, así como del primer período de construcción de frente litoral de Las Canteras, en las tres décadas que iniciaron el siglo XX. "Son los inmuebles más antiguos que hoy quedan en toda el área de la playa", sostuvo. "La playa se convirtió un lugar de salud y sanación, de paseo, recreo y veraneo. Estos edificios representan el reflejo de aquella época, de los cambios económicos, sociales y de mentalidad; y de la influencia e incipiente turismo británico".

En este sentido, citó como ejemplos señeros de la zona el Hospital de la fundación benéfica Casa Asilo de San José, la Iglesia, la Escuela y la Casa de los Padres Franciscanos, que estuvieron vinculados desde su origen a dos grandes personalidades públicas de su tiempo, el doctor Bartolomé Apolinario Macías y el Obispo de Canarias, José Cueto Diez de la Maza, conocido como Padre Cueto, y su compromiso social con la clase trabajadora del Puerto.

Una arquitectura y un paisaje 'históricos'

Y no son solo esos sus valores esenciales, porque el Frente compendia una gran riqueza arquitectónica y formal, con cierta equivalencia de otras ciudades balnearios de su época, en España y Europa, en la que despunta un hospital con galería porticada, una vivienda entre medianeras con uno de los últimos balcones de madera de la playa, la única casa de estilo 'cottage' de las Canteras y el primer hotel de la playa que sobresalió por su altura, representatividad y estilo ecléctico.

"Desde su origen, fue el grupo de edificios más relevantes de la playa por su presencia, calidad y variedad", aseveró Sosa. "Cada uno de estos inmuebles representa diferentes momentos y estilos de su época, eclecticismos que incluyen rasgos distintivos románicos, góticos, renacentistas, barrocos, y modernistas, pasando por la arquitectura tradicional rural europea y el regionalismo canario. Por todo ello, estos inmuebles conforman un frente ecléctico único y excepcional en la ciudad, que ocupa aproximadamente 120 metros del Paseo de Las Canteras, siendo el único tramo con continuidad y representatividad que queda de la arquitectura de las primeras construcciones del área de playa", mantuvo.

Del mismo modo, el consejero recalcó el valor paisajístico de este conjunto de edificios que, a pesar de todos los cambios que ha sufrido el frente de playa, ha mantenido su configuración, escala, volúmenes y relaciones internas, sin perjuicio de los pequeños cambios de sus diferentes usos.

"Este conjunto edificatorio está inserto en el lugar de recreo natural y urbano de mayor uso de las y los ciudadanos y visitantes, de representatividad y proyección de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, lo que le convierte en uno de sus principales elementos identitarios", enfatizó, para concluir asegurando que esta agrupación "está cargada de la historia del lugar, de la playa, del Puerto y de la ciudad. El carácter del conjunto participa del particular 'Genius Loci' de este tramo del Paseo y aporta una peculiar identidad histórica a esta Playa, lo que conforma un paisaje urbano histórico de gran valor cultural".

De una demolición prevista a una declaración como BIC

El devenir de acontecimientos para la declaración como BIC se inició el 1 de mayo de 2022, con un oficio de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, con el que se alertaba de la demolición prevista de una vivienda central de esta agrupación de inmuebles históricos, a la que se atribuía haber sido la residencia de doctor Apolinario Macías, ilustre médico y benefactor, y fundador del Hospital de San José.

A partir de ese momento, y de acuerdo con la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria procedió a la paralización cautelar de la obra, así como a inspeccionar el edificio, a emitir los correspondientes informes de arquitectura y a iniciar el procedimiento previsto en la legislación, para lo que también consultó a las dos universidades canarias. Un proceso que culminó con el Decreto PH 10/2022, (posteriormente corregido como 11/2022) de 14 de septiembre, de incoación del expediente denominado BIC 03/2022 'Frente Ecléctico de La Playa de Las Canteras', en Las Palmas de Gran Canaria, para su declaración como Bien de Interés Cultural, publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº184 de 16 de septiembre de 2022.

Desde entonces, el Gobierno insular ha cumplido rigurosamente con todos los trámites previstos por la ley y ha respondido las alegaciones y a los recursos presentados. De esta manera, como se señala desde la Consejería, lo que comenzó siendo la alerta por una vivienda no protegida, situada en el centro de esta línea de edificios, fue el origen de la revelación de la importancia de la agrupación de valiosos inmuebles y de la perdida de apreciación de conjunto que podría suponer una intervención moderna no contextualizada. Y cabe reseñar que también la vivienda enriquece su valor de vínculo con sus edificios históricos colindantes, con los que mantiene relaciones históricas, culturales, estéticas, arquitectónicas, urbanas y paisajísticas.