La Autoridad Portuaria de Las Palmas toma medidas contra los focos de emisión acústica que puedan afectar a los vecinos

Pese a ello, Puertos de Las Palmas está llevando a cabo medidas para reducir o eliminar ruidos, tales como la electrificación de los muelles, alejar los focos emisores del entorno urbano, establecer barreras físicas al ruido a través de paneles acústicos, o modificar los horarios de las actividades portuarias siempre que sea posible

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, junto con el jefe de la Unidad de Medioambiente, Guillermo Holm, ha presentado este jueves en rueda de prensa los Mapas Estratégicos de Ruido (MER) de los puertos estatales de la provincia de Las Palmas, así como los Planes de Acción (PAR) para mitigar los efectos de los ruidos generados por efecto de la actividad portuaria. En el acto ha estado presente también el representante de Sincosur, empresa encargada de la redacción de los Mapas Estratégicos de Ruido, Fernando López.

En primer lugar, Calzada subrayó que "todos los puertos son focos de ruido porque cualquier actividad portuaria es una fuente acústica, cuya intensidad varía según el tipo de actividad, el periodo del día y el horario en el que se lleve a cabo esa actividad". Además, recalcó que "tenemos puertos de primer nivel, lo que se traduce en mucha actividad generada por las empresas portuarias, que son los focos de emisión acústica, ya que la actividad de la Autoridad Portuaria es meramente administrativa". "Pese a ello, -puntualizó- Puertos de Las Palmas está implementando medidas para reducir la afección que se pudiera producir a la ciudadanía debido a la cercanía entre los puertos de nuestra provincia y las ciudades. Trabajos de la mano con las empresas portuarias en absoluta colaboración público-privada para mitigar los efectos del ruido".

En esta línea, dijo: "Los datos que arroja el Mapa Estratégico para el Puerto de Las Palmas indican que prácticamente la totalidad del ruido que genera el propio puerto es apenas perceptible debido a los ruidos generados por otros elementos acústicos, como la autovía GC-1, es decir, que la autovía apaga los ruidos del puerto".

Afecciones en los distintos puertos

Guillermo Holm explicó que los Mapas Estratégicos de Ruido identifican aquellas fuentes acústicas que, estudiadas de forma aislada, podrían afectar y superar los niveles máximos de ruido permitidos por la normativa, según sus actividades y franjas horarias, en zonas o edificios cercanos. Una vez identificadas esas fuentes, se incorporan el resto de los emisores acústicos no portuarios y se calcula la verdadera influencia relativa del ruido portuario sobre las zonas o edificaciones, de tal manera que permita discernir si el efecto de esa fuente es realmente apreciable o no.

Los MER, que han sido redactados por la empresa Sincosur, ponen de relieve que los niveles más significativos de ruido vinculados a la operativa portuaria en el Puerto de Las Palmas se corresponden con la carga y descarga de contenedores, afectando a 18 edificaciones de la zona, muchas de las cuales están abandonadas o tapiadas; mientras que en el Puerto de Arrecife no existe ninguna afección a la población, y en Puerto de Puerto del Rosario sólo existe una única persona y vivienda afectada por el ruido portuario.

Medidas adoptadas

La Autoridad Portuaria de Las Palmas cuenta con un Mapa Estratégico de Ruido para el Puerto de Las Palmas desde el año 2017, actualizado en 2024 en base a nuevos criterios normativos más exigentes. Durante el año pasado se han redactado también los Mapas de Ruido del Puerto de Arrecife y de Puerto del Rosario.

Una vez identificadas en los MER las fuentes acústicas que pueden afectar a la población, la Autoridad Portuaria ha puesto en marcha medidas correctivas para reducir o eliminar los conflictos existentes. Entre ellas destacan la electrificación de las líneas de atraque (OPS), como ya ha ocurrido en el Muelle Pesquero y en el Muelle Grande; alejar la actividad del entorno urbano; modificar los horarios de las actividades siempre que sea posible; incorporar elementos que actúen directamente en el generador de ruido, como amortiguadores de impacto o insonorización de máquinas y herramientas; y establecer barreras físicas al ruido mediante la utilización de paneles acústicos o con los propios contenedores.

A estas medidas se suman aquellas actuaciones preventivas que evitan la aparición de nuevas fuentes de ruido, tales como la instalación de una red de estaciones de monitorización acústica y sensores para la detección temprana del incremento de nivel de ruido, y la revisión de los MER cada cinco años, entre otras.