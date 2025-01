Antonio Morales: "El Cabildo seguirá pagando la gratuidad del transporte público y mantendrá los servicios que se vienen prestando"

Gran Canaria/ El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, aseguró este jueves que el Gobierno de la Isla "seguirá pagando la gratuidad del transporte público y mantendrá los servicios como se vienen prestando hasta ahora", a pesar de que, el miércoles, no saliera adelante en el Congreso de los Diputados la convalidación del decreto que garantiza esa gratuidad, por los votos en contra de las y los miembros del Partido Popular, Junts per Catalunya y VOX.

Así, tras este desenlace parlamentario, el presidente Morales manifestó de forma tajante que el rechazo de la Cámara a esa norma "es un nuevo desprecio a Canarias por parte de la ultraderecha y por la derecha, que cada vez se parece más a la ultraderecha", sentenció. "Es un ataque a Canarias, un ataque a los pensionistas, un desprecio absoluto a la realidad de este país, en un juego político de oposición sin fronteras, que está haciendo un enorme daño a la sociedad, a la democracia y a las instituciones", proclamó.

Y, en este escenario, envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía grancanaria, al aseverar que, "afortunadamente, esta decisión del Partido Popular, de Junts y de VOX para frenar la gratuidad del transporte público en Canarias, entre otras cosas, no va a tener ningún efecto en Gran Canaria, porque el Cabildo prefinancia esa gratuidad, como lo está haciendo cada año", subrayó. "En 2024, recibimos la subvención del Estado en diciembre, por lo tanto, el que no se haya aprobado ahora da margen para que, durante este año, se pueda modificar la propuesta, realizar otro decreto o que se busque otra fórmula alternativa para que el Consejo de Ministros nos pueda hacer llegar la subvención", mantuvo.

Porque, como puso de relieve, "por fortuna, ese dinero figura en los Presupuestos Generales del Estado, donde figuran también las partidas que corresponden al Cabildo de Gran Canaria, y recibiremos esos 80 millones", afirmó, para concluir insistiendo en que, "mientras tanto, el Cabildo continuará pagando la gratuidad y seguirá manteniendo los servicios que se prestan en esos momentos".

Frente común con el Cabildo de Tenerife

El consejero insular de Presidencia y Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, se pronunció en términos similares y reiteró que las guaguas seguirán siendo gratuitas en Canarias. "Por lo tanto, tranquilidad, porque el Cabildo de Gran Canaria seguirá apostando por esta política que ha tenido tan buenos beneficios y esperando que se resuelva cómo transferir los recursos que ya están dibujados en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados", indicó.

Asimismo, anunció que el Gobierno insular se ha puesto en contacto con el Cabildo de Tenerife, con objeto de adoptar decisiones conjuntas para enfrentar la situación, ya que se trata de "dos islas capitalinas, con aproximadamente el mismo número de viajeros y con las mismas necesidades". Además, incidió en que también se efectúan gestiones con el Gobierno central, "porque entendemos que es el que debe mirar si hay alguna alternativa a la convalidación de este decreto".

En este punto, recordó que, el pasado mes de diciembre, el Gobierno insular acogió con muy buen sabor de boca la permanencia de la gratuidad por parte del Estado, con la colaboración de los cabildos canarios, "puesto que era necesaria", señaló. "Y lo estamos viendo en los más de cien millones de desplazamientos del año pasado, que han supuesto que muchos ciudadanos dejen a un lado su vehículo particular y utilicen el transporte colectivo, lo que ha permitido no solo eliminar la contaminación, sino también descongestionar las carreteras en Gran Canaria", sostuvo. "Sin lugar a dudas, todo puede mejorar, pero el servicio público de transporte de guaguas en Canarias tiene que seguir siendo gratuito, por el bien de los ciudadanos, por el bien de la reactivación económica, por el bien de bajar la contaminación".

Por último, Sosa criticó la postura adoptada por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, ya que, según sus palabras, "una vez más, y no es la primera, porque ya estamos viendo su desprecio a Canarias con la crisis migratoria, se alinea con Junts per Catalunya en contra del Archipiélago de una manera torticera, para debilitar a un Gobierno, pero lo que están haciendo es perjudicar a toda la ciudadanía de Canarias, por encima de cualquier otra circunstancia", declaró. "Les importa poco el interés de los ciudadanos, les importa más el deterioro, la destrucción de la imagen del Gobierno central. Tendrán que ser ellos los que lo expliquen, porque es difícil justificar que se desprecie esta medida tan importante y se retire el apoyo a ese decreto", zanjó.