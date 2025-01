Augusto Hidalgo: "Las transferencias del Gobierno no cubren ni el 40% del gasto del Cabildo en mantenimiento de carreteras"

"En el caso de Gran Canaria, puedo afirmar que desde el Cabildo nos gastamos cada año más de 36 millones de euros en el mantenimiento de la red viaria propiedad del Gobierno de Canarias, y que de este recibimos poco más de 13 millones", manifestó Augusto Hidalgo, "es decir, las transferencias que recibimos desde el Ejecutivo regional para sostener en perfectas condiciones de seguridad los 498 kilómetros de carreteras de titularidad autonómica no cubren ni el 40% de lo que nos gastamos desde el Cabildo de Gran Canaria".

El vicepresidente grancanario realizó estas afirmaciones en el marco de la Comisión General de Cabildos Insulares en la que se analizan las relaciones entre las administraciones insulares y la regional. Hidalgo presentó en esta comisión la memoria justificativa del coste de funcionamiento y del rendimiento y eficacia de los servicios transferidos en materia de carreteras de la isla de Gran Canaria, referida al año 2023, una comparecencia en la que indicó que, en ese año, la Consejería que él dirige se gastó 36.392.952 euros en las diferentes contratas con las que se lleva a cabo el mantenimiento de la red viaria de interés regional en la isla.

"El desfase entre lo que nos gastamos y lo que recibimos es notorio, por eso se hace imprescindible negociar con el Ejecutivo regional el reajuste de los módulos con los que se calculan esas transferencias y actualizarlos para se acerquen al máximo al gasto real que nos ocasiona a todos los cabildos del Archipiélago mantener la red vial que nos ha transferido el Gobierno para su mantenimiento", añadió Augusto Hidalgo.

Los módulos que utiliza el Gobierno para pagar estas transferencias estaban valorados en 2023 en 51.164 euros por kilómetro de carretera doble calzada, y 25.582 los de calzada única, a los que se suman 20.693 euros en el caso de que sea un kilómetro de túnel.

"La curva de costes por deterioro de las vías aumenta todos los años pero los módulos, por el contrario, no crecen porque están valorados desde hace 20 años", afirmó el vicepresidente Augusto Hidalgo, "por tanto, creo que es necesario, y lo propongo como un elemento de reflexión, que haya un debate sobre el coste real del mantenimiento de las carreteras y de las transferencias a los cabildos insulares, para que estas se acerquen, al menos, al 50% real de los costes porque si no, el mantenimiento de carreteras seguirá aumentando y se disparará hasta niveles insostenibles para los cabildos por unas vías que son titularidad de la Comunidad Autónoma".

Durante su comparecencia, el vicepresidente Augusto Hidalgo señaló también otra "necesidad imperiosa" como es el reconocimiento y posterior transferencia al Cabildo grancanario cerca de 40 kilómetros de enlaces, ramales y viales complementarios a las vías de alta capacidad de la isla que no se pueden mantener por la ausencia de un reconocimiento explícito de la titularidad de esos tramos. "Sólo en Gran Canaria tenemos cerca de 40 kilómetros de vías en un limbo jurídico porque, en muchos casos, el Gobierno no los tiene reconocidos como suyos y nosotros tampoco podemos intervenir en ellos al no habérsenos transferido para su mantenimiento, y los usuarios, con lógica, nos reclaman que actuemos porque muchos de esos tramos llevan años en funcionamiento y sin conservación", refirió Hidalgo.

El vicepresidente del Cabildo grancanario ilustró esta situación con el caso del enlace de Salinetas desde la GC-1, un enlace que llevaba más de 20 años en funcionamiento y sobre el que nunca se hizo una actuación de mantenimiento. Finalmente, y por la insistencia del Cabildo, el Gobierno regional hizo una cesión oficial de este enlace y al día siguiente de firmarse, las máquinas y operarios de la Consejería insular de Obras Públicas estaban asfaltándolo para dejarlo en perfecto estado de conservación.