El Gobierno de Canarias entrega las llaves de 26 inmuebles en el municipio grancanario de Agaete

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha hecho entrega de las llaves de 26 viviendas ubicadas en el municipio grancanario de Agaete. En los últimos cinco meses, tras nueve años sin hacerlo en la provincia de Las Palmas, el Ejecutivo ha entregado ya 42 viviendas, las de hoy se suman a las 16 del pasado mes de septiembre en Ingenio.

En el acto, en el que también ha participado la directora financiera de VISOCAN, Ana Celia Brito, y la alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario, Pablo Rodríguez ha subrayado el firme compromiso del Ejecutivo con la mejora del acceso a la vivienda, en este caso, en la provincia de Las Palmas, "donde no se habían entregado viviendas en los últimos 9 años. La reciente entrega de 16 viviendas en Ingenio, realizada en septiembre, marca un paso significativo en la superación de este vacío, y ahora, con la entrega de estas 26 viviendas adicionales, se avanza aún más en el objetivo de proporcionar soluciones habitacionales a los canarios y canarias".

"Hoy, la entrega de estas viviendas no es solo un trámite, es un momento muy significativo para todos. No podemos dejar pasar este hito, porque representa la oportunidad de que las familias canarias construyan sus propios proyectos de vida. Cada hogar que entregamos no son solo paredes y techos, sino un espacio donde se forjan sueños, se crean recuerdos y se empiezan nuevas etapas llenas de ilusión. Con cada vivienda entregada ofrecemos no solo un lugar para vivir, sino también la posibilidad de tener un futuro mejor, más estable y con más felicidad para los canarios y canarias", ha añadido Rodríguez.

Por su parte, la alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario, ha manifestado que "hoy es un día importantísimo para el municipio de Agaete, ya que hoy hace más de dos décadas desde que se entregaron las últimas llaves de vivienda de protección oficial en el municipio".

En este sentido, ha celebrado que "van a ser 26 familias las que van a vivir en estas viviendas, que se van a empadronar y van a pagar aquí sus impuestos, lo que va a suponer también riqueza para el municipio".

Asimismo, el consejero Pablo Rodríguez ha indicado que esta acción es un "ejemplo más del trabajo que está realizando la Consejería para dar respuesta a la emergencia habitacional, también desde lo público, construyendo e incrementando el parque de vivienda pública, así como los alquileres asequibles como es el caso de esta promoción de viviendas que ha llevado a cabo Visocan". Al respecto, ha añadido que ello ha sido posible a través de "un instrumento muy óptimo, el producto 'llave en mano' para la adquisición de inmuebles inacabados, que se concluyen, y pasan a formar parte de la empresa pública Visocan, que los alquila posteriormente de manera asequible".

Una oportunidad para construir futuro

Estas viviendas, de uno, dos y tres dormitorios, forman parte del parque privado en régimen de alquiler asequible que gestiona VISOCAN.

El inmueble, de cuatro plantas de altura, ocupa 2.246 metros cuadrados construidos en los que se distribuyen 7 viviendas de un dormitorio; 11, de dos; y 8, de tres. Las más pequeñas, de unos 50 metros cuadrados, cuentan con un baño, y las mayores, que pueden llegar a ocupar 90 metros cuadrados, disponen de baño y aseo.

Todas ellas han sido dotadas con sistemas de eficiencia energética, en concreto, con equipos de aerotermia para la obtención de agua caliente sanitaria. Asimismo, una de las unidades habitacionales está adaptada para personas con movilidad reducida.

El edificio también tiene una planta semisótano de 818 metros cuadrados donde se ubican las plazas de garaje. Asimismo, y como se contempla en el proyecto original, la finca de 500 metros cuadrados que linda con la parcela del edificio ha sido cedida al Ayuntamiento de Agaete para construir una plaza pública.

Viviendas en marcha en Gran Canaria

Dentro del Plan de Vivienda de Canarias, el ICAVI cuenta, actualmente, con 9 actuaciones en marcha: dos actuaciones en ejecución de 8 inmuebles en Ingenio y 7 en Gáldar; un proyecto adjudicado en el municipio de Teror, que permitirá desarrollar 18 inmuebles; dos pendientes de aprobación de proyecto en La Capellanía, en el término municipal de Ingenio, 13 en Santa Lucía de Tirajana; y tres en Telde, dos de 36 inmuebles y otro de 37 viviendas. Asimismo, el Ejecutivo ha finalizado las obras de 16 viviendas de promoción pública en El Cristo, Ingenio.

El Plan también ofrece subvenciones directas destinadas a la construcción, como la que se ha otorgado a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa) para el desarrollo de 268 viviendas públicas en régimen de alquiler, de las que 241 están situadas en el barrio de Tamaraceite Sur y otras 27 en la calle León y Castillo.

Además de la construcción, el ICAVI está desarrollando el programa seis, destinado a la construcción de viviendas en alquiler asequible en edificios energéticamente eficientes, junto con ayuntamientos y cabildos a través de 5 actuaciones para las que ya se ha adjudicado la redacción de dos proyectos para la ejecución de 29 viviendas en Santa Lucía de Tirajana, otros dos proyectos de 26 inmuebles cada uno en Gáldar y otro de 45 viviendas en Santa María de Guía.

En el marco del programa 1, el ICAVI, además del proyecto de rehabilitación de las viviendas ya mencionadas en el término municipal de San Mateo, se rehabilitarán 60 viviendas, que se encuentran en Jinámar VI, cuyo proyecto de ejecución que ya se encuentra redactado, y que será licitado en el primer trimestre de 2025

Por último, la empresa pública Visocan promueve actualmente la construcción de varias promociones en los municipios Santa Lucía de Tirajana e Ingenio, alcanzando más de 30 inmuebles y concluido este, de 26 viviendas en Agaete, que ya se encuentra en manos de canarios y canarias inscritos en el registro de demandantes de vivienda.

Sobre +VICAN

Todas las actuaciones de vivienda en Canarias se desarrollan en el marco de la iniciativa +VICAN, para fortalecer y coordinar las políticas habitacionales en el archipiélago. Esta estrategia tiene como objetivo principal dar una respuesta integral a la emergencia habitacional mediante la implementación de soluciones sostenibles e inclusivas. +VICAN busca garantizar el acceso a una vivienda digna, priorizar a los colectivos más vulnerables y promover un desarrollo territorial equilibrado y adaptado a las necesidades actuales de la población canaria.