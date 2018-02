Por su parte, entre las presas, depósitos y balsas ubicadas en el municipio de La Aldea se ha logrado reunir alrededor de 550.000 metros.

Según los datos del Consejo Insular de Aguas, en la presa La Cumbre (Tejeda) han entrado casi 160.000 metros cúbicos, aunque esta cantidad no ha permitido que la instalación aún a la mitad de su capacidad.

Por otro lado, el Cabildo ha recogido en la presa del Vaquero un total de 78.000 metros cúbicos, mientras que en La Candelaria han llegado hasta los 195.000.

Al contrario de las buenas noticias para el norte y oeste de Gran Canaria, el sur no se ha visto beneficiado de las precipitaciones, ya que prácticamente no ha entrado agua en las presas, aunque sí regaron las plantaciones y no ha habido demanda de agua en estas semanas.

El consejero recuerda que las del sur son las infraestructuras más necesitadas debido al bajo nivel que tienen desde hace meses, si bien dados los años encadenados de sequía, el Cabildo de Gran Canaria emprendió hace dos años acciones para trasvasar agua desde la capital que garantizan el riego, si bien el agua de la lluvia siempre es la más esperada.