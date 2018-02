"Eso de venir caminando al trabajo como venía antes está muy bien", bromeó Morales antes de explicar que no entiende "la construcción de la isla si no es desde la participación de todas las instituciones locales", por lo que realiza una ronda de visitas por todos los municipios para reunirse con sus regidores y repasar la ejecución de las inversiones insulares.

"Trabajamos por la equidad social y proponer una alternativa de progreso para Gran Canaria como no se ha hecho nunca, no estamos reproduciendo las políticas de siempre, sino buscando alternativas a un modelo de desarrollo que necesita diversificación económica, que necesita que pensemos en que poner todos los huevos en la misma cesta no ha dado buen resultado en Canarias", explicó.

El presidente seguirá escuchando nuevas propuestas porque el consejero de Hacienda, Pedro Justo Brito, explicó, se encuentra con otros representantes de las administraciones locales en Madrid para negociar con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la posibilidad de poder invertir los remanentes, ya que hasta ahora se mantienen ociosos por el conocido techo del gasto. El Cabildo tiene más de 400 millones en sus cuentas que esta ley nacional le impide utilizar, si bien se negocia la posibilidad de poder disponer de los remanentes de 2017.

Óscar Hernández subrayó, por su parte, que el Cabildo está realizando inversiones sin precedentes en los municipios. "Es una apuesta por mejorar la calidad de la infraestructura en todas las instalaciones, en este caso de Agüimes, y agradecemos esa permanente disponibilidad al planteamiento de las necesidades municipales.

Hernández agregó que el Ayuntamiento hará llegar a los consejeros insulares también las necesidades de futuro de Agüimes para que puedan tener encaje a medida que la disponibilidad económica lo permita. "Los que hemos querido destacar son los que tienen que ver con la conexión del casco, un problema histórico con el acceso a Guayadeque", explicó con respecto a la municipalización de la calle La Orilla con un coste de dos millones de euros, así como el nuevo centro para la dinamización social, "básica en la política municipal", aspostilló.

Junto a los vicepresidentes insulares y parte del gobierno insular, Morales recorrió el casco del municipio y Arinaga, donde mantuvo un encuentro con los representantes empresariales.

Entre los proyectos también se encuentra la nueva cubierta para el pabellón del Cruce de Arinaga por 200.000 euros, el acondicionamiento de pavimentación de diversidad de calles y accesos, alumbrado público, marquesinas, la creación de un local social en el campo de fútbol por 90.000 euros, obras en el velatorio del Cruce de Arinaga y el acondicionamiento de la carretera GC-552 por 650.000 euros.

También se encuentran la rehabilitación del Hotel Rural Villa de Agüimes por 150.000 euros, el acondicionamiento del Centro de Interpreatación de Guayadeque, por 200.000 euros, y la Rehabilitación del Muelle Viejo, que contará con 320.000 euros, entre otras muchas.