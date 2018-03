Esta cantidad se suma a la partida de 1,5 millones que el Cabildo ya ha destinado al asfaltado de la Avenida en este mandato. "El problema es que entre 2011 y 2015 prácticamente no hubo partidas económicas para asfaltado en esta vía por lo que hemos tenido que recoger muchas carencias", agregó Torres.

Los trabajos en la zona de Belén María, que se realizarán en horario nocturno entre las 23 y las 6 horas para reducir las molestias, obligarán al cierre completo del tramo en ambos sentidos, y tendrán una duración aproximada de 4 días.

Los perfiles de Facebook y Twitter @CarreterasGC informarán del desarrollo de los trabajos y de los itinerarios alternativos, que se realizarán por la calle Juan Rejón en sentido sur y por las calles Eduardo Benot y La Naval en sentido norte, lo que garantizará el acceso a las instalaciones portuarias.

Una vez finalizados en esa zona, los trabajos continuarán en distintas fases por varios tramos hasta la salida de la capital hacia el sur.

Solución a los atascos

El también vicepresidente primero explica que la solución a los atascos que se producen en esta importante arteria de la capital pasan básicamente por la firma del Convenio de Carreteras por parte del Gobierno de España, ya que que incluye obras fundamentales para aliviar las entradas a la ciudad y que están paralizadas.

"Si se hubiese firmado el convenio cuando correspondía, antes de finalizar 2017, hoy estaríamos licitando los accesos a La Mareta en la GC-1, pues cuenta con proyectos elaborados por el Cabildo desde el año 2010", añadió.

Además, el Cabildo incluyó en el nuevo Convenio pendiente de firma otros proyectos que contribuirían de manera decidida a la solución de los atascos, como la mejora de los enlaces a la salida y entrada de la ciudad por el norte y por el sur, y el soterramiento de la Avenida Marítima.

"El Gobierno de España engaña a los ciudadanos cuando dice que no se puede firmar el Convenio porque no hay presupuesto, y el Gobierno regional tiene que ser mucho más exigente y no permitir que siga mintiendo", concluyó.