La GC-21 cerrará al tráfico entre Valleseco y Teror por la peregrinación de la Virgen del Pino el domingo próximo, desde las 6:00 a las 15:00 h

Tras la misa en la Iglesia de Valleseco a las 8 de la mañana del 20 de octubre, la peregrinación de la imagen de la Virgen del Pino iniciará a las 9 de la mañana su último trayecto del itinerario por los 8 municipios afectados por el incendio en agosto pasado. En este caso, la peregrinación se realizará a pie desde el Casco de Valleseco a la Basílica del Pino en Teror, acompañando el trono de la Virgen, y recorriendo un total de 7,7 km. de distancia.Los accesos al Casco de Valleseco se cerrarán el 20 de octubre desde las 6 de la mañana a las 15:00 horas, aunque una vez que pase la peregrinación, se irán abriendo los cruces que ya no interfieran en el paso de peregrinos/as, bajo la supervisión de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Los accesos a Teror se mantendrán abiertos hasta que los cuerpos de seguridad consideren que sea necesario su cierre, dependiendo de la afluencia de personas que lleguen. El acceso desde San Mateo a la GC-21 en dirección a Valleseco sí permanecerá cerrada desde las 6 de la mañana.

Solo el servicio público de transporte GLOBAL podrá utilizar la GC-21 entre Teror y Valleseco entre las 6 y 8 de la mañana. Se prevé que la carretera esté ocupada en este trayecto por muchos/as peregrinos que se desplacen caminando desde Teror, e incluso desde Las Palmas de Gran Canaria y Arucas hasta Valleseco para sumarse a la peregrinación que acompañará a la imagen de la Virgen del Pino.

Por otra parte, la GC-21 entre Tamaraceite y Teror y la GC-43 entre Arucas y Teror permanecerán abiertas al tráfico rodado en doble sentido.

CORTES DE CARRETERAS

El Plan de Seguridad del evento regula cortes totales en vías donde no se podrá circular el domingo 20 de octubre desde las 6 de la mañana a las 15:00 horas, excepto vehículos del transporte público colectivo de GLOBAL, que podrá circular de 6 a 8 de la mañana para trasladar hasta Valleseco a los/as peregrinos/as que quieran realizar andando el recorrido. Estos cortes son los siguientes:

- GC-21, desde el casco de Valleseco al cruce de los Llanos en la confluencia con la carretera a San Mateo

- Cruce GC-21 y GC-42, En la intersección hacia San Mateo

- Cruce GC-21 y GC-432 En la intersección hacia la Avda. del Cabildo

- Cruce GC-21 y GC-30 En la intersección hacia La Laguna de Valleseco

- Cruce GC-21 y GC-305 En la intersección a la llegada de Valleseco hacia Valsendero

- Cruce GC-21 y GC-214 En la intersección hacia Madrelagua

Por otra parte, se realizarán cortes informativos, donde se facilitarán desvíos alternativos y se permitirá el acceso a vecinos/as. Estos cortes son los siguientes:

- Cruce GC-21 y GC-230 Intersección hacia Cueva Corcho

- GC-21 y GC-70 En la intesección hacia Fontanales

- GC-230 y GC-400 Zona conocida como Salto de Aríñez

- GC-400 y GC-42 Llegada de San Mateo hacia San Isidro

- GC-305 y GC-307 De Valsendero a Zumacal

- GC-307 y GC-30 Carretera de Los Chorros a la Laguna. Intesección acceso a Zumacal.

- GC-30 y GC-240 En Los Chorros

- GC-240 y GC-43 Los Castillos a Teror

- GC-43 y GC-432 Rotonda de Osorio hacia Avda. del Cabildo

INTENSIFICACIÓN DE LINEAS DE GLOBAL

El domingo 20 de octubre, GLOBAL intensificará las líneas que prestan servicios entre los municipios de Valleseco, Teror, Arucas y Las Palmas de Gran Canaria, facilitando a miles de viajeros su desplazamiento de ida y vuelta por 2,80 €. Se permitirán los trasbordos de aquello/as usuario/as procedentes de las líneas 229 y 215 en Teror y Arucas (respectivamente) que deseen llegar a Valleseco. Se admite el uso de Tarjetas WawaJoven- Residente Canario – Oro. Y se habilita la Venta a bordo de los Billetes Ida / Vuelta en las Líneas 229 y 215, además de las Estaciones de San Telmo y Teror. La intensificación de las lines será en los siguientes horarios:

- Línea 215 (Arucas - Teror):

Idas: Estación de Arucas Horas de Intensificación: Desde las 05:00 horas hasta las 15:30 horas.

- Línea 216 Las Palmas - Teror):

Idas: Estación de San Telmo Horas de Intensificación: Desde las 06:00 horas hasta las 17:00 horas.

- Línea 218 (Teror -Valleseco):

Idas: Estación de Teror Horas de Intensificación (previsiblemente cada 30 minutos): Desde las 05:00 horas hasta las 07:45 horas, hasta Valleseco, C/ Alcalde Vicente Arencibia –detrás de la Iglesia. Desde las 08:00 horas hasta las 09:00 horas, hasta el Cruce de La Laguna.

Las expediciones de esta línea comprendidas en el intervalo horario de 07:45 a 14:00 horas, para ambos sentidos Ida/Vuelta deberán realizar su itinerario por: ZUMACAL, LOS CHORROS (GC -30), LOS ALTABACALES (GC -240), LOS CASTILLOS (GC-43).

- Línea 220 (Las Palmas de GC -Valleseco) DIRECTO (Por Cruz de Firgas- Zumacal):

Idas: Estación de San Telmo Horas de Intensificación: Desde las 05:00 horas hasta las 08:30 horas. Desde las 05:00 horas hasta las 07:45 horas, hasta Valleseco, C/ Alcalde Vicente Arencibia –detrás de la Iglesia. Desde las 08:00 horas hasta las 09:00 horas, hasta el Cruce de La Laguna.

- Línea 222 (Arucas -Firgas Valleseco):

Idas: Estación de Arucas Horas de Intensificación: Desde las 05:00 horas hasta las 08:30 horas. Desde las 05:00 horas hasta las 07:45 horas, hasta Valleseco, C/ Alcalde Vicente Arencibia –detrás de la Iglesia. Desde las 08:00 horas hasta las 09:00 horas, hasta el Cruce de La Laguna.

SUSPENSIÓN DE EXPEDICIONES AFECTADAS POR LOS CORTES DE TRÁFICO:

- Línea 214 (Teror - San Mateo):

Se suspenden las expediciones de servicios en ambos sentidos Ida/Vuelta entre las 06:00 horas y las 14:00 horas. Se retoma el servicio a partir de las 14:15 horas.

- Línea 218 (Teror -Valleseco):

Se suspenden las expediciones en ambos sentidos Ida/Vuelta de las 09:00 y 09:30horas (respectivamente).

- Línea 220 (Las Palmas de GC Teror- Artenara):

Se suspenden la expediciones en ambos sentidos Ida/Vuelta de las 08:15horas y 10:45horas (respectivamente).