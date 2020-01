Franquis convoca a Puertos Canarios para iniciar el proceso de resolución de la ampliación del muelle de Agaete

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha informado hoy que ha convocado para el próximo martes 14 de enero al consejo de administración de la entidad pública Puertos Canarios para iniciar el proceso de resolución del contrato de la obra ya adjudicada para la ampliación del Muelle de Agaete, tal y como se comprometió al inicio de la actual legislatura.

Franquis ha comunicado hoy esta decisión al vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez, a la alcaldesa de Agaete, María del Carmen del Rosario, y a varios miembros de la plataforma ciudadana Agaete sin Macromuelle, con los que se ha reunido para transmitirles "de la forma más transparente y diáfana posible", la voluntad del actual Ejecutivo regional ante este controvertido proyecto adjudicado en junio de 2018 por el anterior Gobierno canario. "Nos sorprendió nada más llegar al gobierno el verano pasado descubrir que una obra que se adjudicó por más de 40 millones en junio de 2018, más de un año después aún no se había puesto en marcha, algo inaudito en la gestión pública", indicó Franquis.

"Ya hemos iniciado el proceso para desistir de este proyecto de ampliación que se adjudicó en la anterior legislatura, con una primera fase que fue la decisión tomada por el actual Gobierno en diciembre pasado de suspender la declaración de 'especial interés' de este proyecto en base a los informes de la ULPGC y de la Dirección General de Medio Ambiente que confirmaban que no se cumplen todos los condicionantes de la declaración de impacto ambiental para el mismo", explicó Franquis, "ahora ponemos en marcha una segunda fase que es convocar al consejo de administración de Puertos Canarios el próximo martes 14 para iniciar el expediente de resolución del contrato de la obra del macro muelle de Agaete, algo que hemos comunicado hoy al Cabildo, al Ayuntamiento y a la plataforma ciudadana".

El consejero añadió que este proceso participativo con el resto de instituciones y colectivos implicados se va a prolongar hasta crear una mesa de trabajo conjunta en la que decidir de manera consensuada y transparente qué obras de mejora se llevarán a cabo finalmente en la zona portuaria de Agaete. "Dijimos que íbamos a paralizar la ampliación y lo vamos a hacer, pero el objetivo del Gobierno es también hacer otras obras de mejora en el Muelle de Agaete. Serán obras de mejora, no de ampliación", recalcó Franquis.

El consejero regional aseguró que en esa mesa de trabajo estarán representados los pescadores de Agaete que piden una intervención de mejora en la zona portuaria. "Todo lo que vayamos a llevar a cabo en el municipio de Agaete lo haremos de manera conjunta y con la máxima información, sentándonos con los afectados, especialmente con los pescadores, para para cumplir sus expectativas y que el impacto ambiental de las obras de mejora que realicemos sea el mínimo posible".

"Del proceso que inició el Gobierno anterior hemos aprendido todos, y por tanto vamos a intentar no cometer los mismos errores, por lo tanto, mucha información, mucha transparencia y el nuevo proyecto de mejora que vayamos a ejecutar se hará en coordinación con el Cabildo, el Ayuntamiento y los colectivos, algo que no se hizo con el proyecto de ampliación que aprobó el anterior Gobierno", explicó Franquis, "si consultan ese expediente podrán comprobar que no existe ningún informe ni del Ayuntamiento ni del Cabildo sobre el proyecto de ampliación o macro muelle, ni a favor ni en contra, y eso que es una obligación contar con el resto de instituciones, como obliga la Ley de Puertos Canarios".