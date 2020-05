El Cabildo insta a desechar correctamente mascarillas y guantes para evitar nuevos focos de infección y daños ambientales

Las mascarillas y guantes no deben dejarse en las calles o en el carro de la compra, tampoco fuera de los contenedores, aparcamientos, parterres o papeleras tal como indica Inés Jiménez, consejera de Medio Ambiente del Cabildo, quien puntualiza que estos materiales de protección no son similares a las latas, tetrabriks o botellas de plástico, por ello no hay que depositarlos en el contenedor amarillo.

Las mascarillas y guantes, después de funcionar como protección frente a la Covid-19, pueden convertirse en peligrosos focos de contagio o de contaminación si las personas desechan estos residuos en la vía pública o fuera del contenedor gris, ya que el viento los puede llevar a barrancos, playas o al mar, lo que además afecta el medio ambiente de Gran Canaria como el resto de los depósitos de residuos indebidos.

¿Y en domicilios con personas con Covid-19?

Los residuos como guantes, pañuelos y mascarillas no deben separarse para reciclaje y deben introducirse en una bolsa de plástico, es recomendable que la persona en cuarentena disponga en su habitación de un cubo exclusivo para sus residuos con tapa y pedal de apertura, y debe usarse solo para estos desechos, tal como establece el Estado.

Las mascarillas y guantes del cuidador deben tirarse en otra bolsa de plástico dentro de la habitación de la persona en cuarentena y cerca de la puerta.

En el momento sacar al contenedor gris los desechos de la persona en cuarentena y los del cuidador, se deben introducir en una tercera bolsa de plástico que también debe ir cerrada.

La persona que manipule estos residuos, tras depositarlos en el contenedor gris, debe lavarse las manos con agua y jabón durante 40 o 60 segundos.

El uso de mascarilla es obligatorio en desde el 21 de mayo en lugares abiertos y cerrados en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad de dos metros como recoge el Boletín Oficial del Estado el 19 de mayo.

En cuanto al uso de guantes, su empleo debe ir acompañado del lavado de manos constante o la aplicación de gel hidroalcohólico.

Es muy importante para la salud de la población de Gran Canaria y la del medio ambiente seguir estas recomendaciones de cuidado y desecho del material. El estado de alarma le dio un respiro al medio ambiente y se pudo constatar en las Dunas de Maspalomas que recuperaron su paisaje de hace 50 años, por ello la desescalada y el retorno de actividades debe hacerse con seguridad sanitaria, responsabilidad ciudadana y sostenibilidad ambiental.