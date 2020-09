GLOBAL entrega 2.619 kilos de alimentos recaudados con 'La Guagua de Las Promesas'

La web www.laguaguadelaspromesas.com invitaba a la población a dejar mensajes, promesas y ruegos a la patrona de Gran Canaria, dado que la pandemia de Covid19 obligó a suspender los actos multitudinarios en la Villa Mariana de Teror, como la Romería Ofrenda que reúne cada año a miles de peregrinos.

GLOBAL se comprometía a convertir en ofrenda (un kilo de alimentos) cada una de las promesas registradas en la web que compondrían el 'Libro de La Guagua de las Promesas' que desde el pasado 22 de septiembre se encuentra a los pies de la Virgen en la Basílica de Teror.

El broche de oro a esta iniciativa solidaria se puso este martes en las instalaciones logísticas de Hiperdino en el municipio de Telde, escenario elegido para hacer entrega de los alimentos recaudados.

En total la web registró 1.487 promesas. Fundación Dinosol, Canaragua y AON se comprometieron además a incrementar en un 25% cada una la cantidad recaudada, por lo que la iniciativa sumó 2.619 kilos de alimentos.

Cruz Roja, Banco de Alimentos y Cáritas Diocesana son las tres entidades que distribuirán estos productos entre las familias más necesitadas de la Isla, cumpliendo el compromiso de GLOBAL de convertir las promesas en ofrenda. En concreto cada una de las entidades distribuirá 873 kilos de alimentos entre leche, cereales, cacao, galletas y zumos.

Víctor Quintana agradeció la participación de cada una de las personas que registraron sus mensajes, así como a las entidades que se sumaron a la iniciativa, haciendo posible que, pese a la delicada situación de la pandemia, se haya cumplido con la tradición de una forma tan especial. "Nuestro objetivo era que también este año pudiéramos ser el vehículo que conecta a la población con sus tradiciones, y seguir haciéndolo también desde el compromiso social que implica colaborar en la prevención de la salud colectiva y del bienestar de las familias más desfavorecidas. Nos sentimos satisfechos por el gran respaldo que hemos encontrado para este reto tan emocionante", dijo Quintana.

Por su parte, el presidente de Cruz Roja en Canarias, Antonio Rico, recordó que no se puede perder de vista que "la crisis sanitaria se ha transformado en una crisis social que hace que numerosas familias no lleguen a fin de mes o que tengan dificultades". "La aportación que nos entrega GLOBAL de alimentos para la Cruz Roja es muy importante porque podemos solucionar muchas actuaciones teniendo en cuenta que esto no es un hecho aislado, sino que se suma a otras acciones de las administraciones, de otras empresas y de la sociedad en general. Nosotros al final lo que estamos haciendo es aglutinar todas esas voluntades para conseguir cubrir algo de la demanda actual, que ha crecido mucho. A estas alturas del año, ya hemos atendido en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria a más de 80.000 personas, una cifra que prácticamente duplica a la del año pasado por las mismas fechas", señaló Rico.

Para el presidente del Banco de Alimentos, Pedro Llorca "esta acción social es una iniciativa preciosa, que nos ayuda a hacer frente a una situación que sigue empeorando". "Nuestra preocupación también va en aumento al ver que crece el número de personas que están en precariedad, una precariedad no sólo en número de personas sino también se agudizan más las necesidades. La respuesta de la sociedad ha sido maravillosa, esto hoy es una manifestación de ello y tenemos que dar las gracias a toda la ciudadanía, por su ayuda y su entusiasmo", indicó.

La secretaria general de Cáritas Diocesana en Canarias, Caya Suárez, explicó que "la mayor demanda de las familias es de alimentación y hemos tenido un incremento del 85%, por lo que atravesamos una situación bastante grave, sobre todo teniendo en cuenta que ya Canarias venía siendo la comunidad autónoma con mayor índice de población en pobreza severa". "Muchas familias son incapaces de soportar esta crisis, porque ya no tienen red de apoyo, el poco soporte que tenían antes de la pandemia ha desaparecido, lo que nos obliga a adaptarnos a las nuevas realidades que nos aparecen cada día. Gracias a esta iniciativa podemos reabastecer a los comedores sociales para las personas sin hogar con necesidades apremiantes. Nos mantenemos gracias a estas donaciones, porque incluso se nos ha llegado a vaciar el almacén en momentos críticos como durante el confinamiento. Con esta llamada a la solidaridad, tenemos un respiro", añadió.

Una unidad de GLOBAL lleva rotulada una selección de las promesas y anhelos de los participantes de esta iniciativa. 'La Guagua de las Promesas' continuará recorriendo los rincones de Gran Canaria con un mensaje de esperanza y confianza en un futuro mejor, libre de pandemia.