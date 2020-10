La sede del Cabildo de Gran Canaria recibe un reconocimiento internacional como paradigma de la arquitectura moderna en España

Las Palmas de Gran Canaria/ El edificio central del Cabildo de Gran Canaria recibió este miércoles una placa de la fundación internacional DOCOMOMO como reconocimiento al carácter paradigmático que tiene este edificio racionalista en la arquitectura moderna española.

El distintivo subraya la aportación al Movimiento Moderno arquitectónico de Miguel Martín-Fernández de la Torre y a su legado, que incluye el edificio donde el Cabildo "hace los proyectos para el futuro de la isla", destacó el presidente de la Institución insular, Antonio Morales, tras recibir la placa entregada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria, miembro del DOCOMOMO, de manos de su decano, Vicente Boissier.



Este hito de la arquitectura racionalista tuvo una larga gestación en tiempos difíciles. Martín-Fernández de la Torre entregó el proyecto de la Casa-Palacio en 1932, aunque la primera piedra no se puso hasta 1937, en plena Guerra Civil, y su culminación se demoró hasta 1941.

El arquitecto también fue el encargado del trazado de la ciudad, por lo que el emplazamiento no es arbitrario sino específico para la Casa Palacio. La ubicación de la construcción, entre la ciudad antigua y la ciudad nueva, incide en su carácter público e integrador.

La composición sigue un patrón clásico de organización en tres cuerpos: el central y de acceso al inmueble, el de naciente, que resuelve las medianeras, y el de poniente, que incorpora la alineación no ortogonal de la calle de Pérez Galdós hasta configurar una de las edificaciones más emblemáticas de Las Palmas de Gran Canaria. La sede del Cabildo fue objeto de una ampliación y reforma sobre un proyecto de Alejandro de la Sota que siguió la estela racionalista de Martín-Fernández.

El inmueble queda desde ahora arropado así por la organización DOCOMOMO, creada en 1990 para inventariar, divulgar y proteger el patrimonio arquitectónico moderno y que incluye en su catálogo obras de los arquitectos más representativos de España, de Oriol Bohigas a Mitjans Miró.

Semana de la Arquitectura

El acto de entrega de la placa formó parte de la presentación de la sexta edición de la Semana de la Arquitectura (06SA), que tendrá lugar del 2 al 9 de octubre organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria, y centrada en las Ciudades y Comunidades Sostenibles, reto que tanto Morales como Boissier destacaron como eje imprescindible de las acciones públicas y privadas.

El programa se puede consultar en el enlace http://semanaarquitectura2020.arquitectosgrancanaria.es/endirecto/ y se ha adaptado a los protocolos sanitarios actuales, posibilitando el acceso a la mayoría de actos en formato virtual. Los que sí son presenciales contarán con limitación estricta de asistencia. Asimismo, los talleres educativos se darán en los centros escolares para evitar desplazamientos.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)