Fred. Olsen evalúa los daños del Bentago Express tras su atraque en el muelle de Agaete

Agaete/ La naviera realizará las tareas necesarias para garantizar la seguridad del buque.

Fred. Olsen ha comenzado a evaluar los daños en el Bentago Express, tras su atraque en el muelle de Agaete a las 01:24 horas de hoy, después que los trabajos de flotación y las condiciones favorables de pleamar lo permitieran. Una vez garantizado su atraque, la naviera está realizando evaluaciones submarinas para comprobar su seguridad y permitir el desembarco de vehículos.



El director de la flota de Fred. Olsen, Juan Ignacio Liaño, señaló que el operativo de rescate pudo culminar anoche los trabajos para trasladar el buque al muelle. Liaño explicó que "Lentamente el Bentago Express pudo recorrer los 240 metros desde la posición de la baja hasta el atraque, donde el barco quedó en una posición segura".

Liaño indicó que el Bentago Express sigue "en una situación delicada, pero estamos muchísimo mejor que ayer". También destacó que el buque está "bastante controlado" y que el operativo ya trabaja en incrementar su estabilidad para garantizar la integridad del barco.

En cuanto al combustible, una de las organizaciones implicadas en la incidencia, ITOPF (Promoting Effective Spill Response), aseguró ayer que el escape producido no supone ningún peligro para el ecosistema, ya que el poco gasoil liberado en el incidente es un destilado que se considera no persistente, debido a su baja densidad y viscosidad. El entorno, por tanto, según certifica ITOPF, no sufrirá daños significativos como consecuencia de este incidente.

Durante los próximos días, el personal de la compañía contactará con los pasajeros para coordinar las tareas de recogida de los enseres a bordo y agradece su comprensión en estas circunstancias.

Fred. Olsen Express agradece la estrecha colaboración y predisposición mostrada por todas las autoridades implicadas, en particular, Salvamento Marítimo; Puertos del Estado, Puertos Canarios; Armada Española; Autoridad Portuaria de Las Palmas; Ayuntamiento de Agaete; Cabildo de Gran Canaria y Gobierno de Canarias.

La compañía también valora el esfuerzo y la dedicación de todo el personal involucrado: profesionales de la naviera, colectivo de los remolcadores, equipo de buzos, cofradía de pescadores de Agaete, vecinos y medios de comunicación. En definitiva, a todas aquellas personas que se han ofrecido a colaborar en el traslado del Bentago Express al muelle.

