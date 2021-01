Fred. Olsen recupera la normalidad de las conexiones con el muelle de Agaete

Agaete/ Fred. Olsen recuperó hoy la normalidad de las conexiones entre el Puerto de Santa Cruz de Tenerife y el Puerto de Las Nieves de Agaete mediante los buques Bencomo Express y Bajamar Express, después de trasladar ayer el Bentago Express hasta el Puerto de La Luz para su reparación en el muelle de Astican.

La compañía confirma que, según los datos aportados por la entidad medioambiental ITOPF (Promoting Effective Spill Response) y en base a los resultados de las analíticas microbiológicas realizadas, se garantiza el excelente estado de las aguas para el baño en la zona, tras haber analizado varias muestras tomadas en cinco puntos diferentes de la costa de Agaete.



En cuanto a los resultados físicos - químicos de hidrocarburos, estos indican que las muestras de agua analizadas han obtenido buenos resultados y que por tanto no se observan indicios de contaminación en las mismas.

El director de flota de Fred. Olsen Express, Juan Ignacio Liaño, explicó que los resultados de estas acciones de control reflejan la adecuada actuación por parte de la naviera que, desde el primer momento, trabajó en pro de garantizar la máxima seguridad posible para el ecosistema de la zona.

Fred. Olsen explica que ITOPF indicó la semana pasada que el escape producido no supone ningún peligro para el ecosistema, ya que el poco gasoil liberado en el incidente es un destilado que se considera no persistente, debido a su baja densidad y viscosidad.

También recuerda que los Servicios Portuarios Canarios (SEPCAN), empresa dedicada a la lucha contra la contaminación, asumieron la contención y limpieza de posibles derrames desde el inicio del incidente, mientras que el Gobierno de Canarias puso en marcha el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca) y el Cabildo de Gran Canaria, el Plan Territorial Insular de Emergencias (Pein).

Por su parte, la Dirección General de Marina Mercante declaró el nivel 1 del Plan Marítimo Nacional, con la finalidad de garantizar al máximo la protección medioambiental del litoral y evitar episodios graves de vertido de combustible. Esta escala de niveles de intervención va desde el 0 al 3 y se optó por el primero porque el incidente ocurrió fuera del área de adscripción portuaria del muelle de Agaete. De esta manera, se pudo disponer con mayor agilidad de todos los medios para reforzar la intervención en caso de ser necesario.

Fred. Olsen informa que los horarios entre el Puerto de Santa Cruz de Tenerife y el muelle de Agaete pueden consultarse a través de su página web, mediante la aplicación móvil de la naviera o llamando al 922 296 069 de 08:00 a 20:00 horas.

