El Cabildo denuncia el intento de obstruir el desarrollo sostenible de Gran Canaria de la diputada de CC Ana Oramas

Su falta de interés real, prosigue, queda además patente en que ni siquiera ha realizado consulta alguna al Cabildo de Gran Canaria, propietaria de las presas e impulsor de este proyecto trascendental para avanzar en la soberanía energética, hídrica y alimentaria de Gran Canaria, lo que además constituye incluso una deslealtad institucional.

"Nos parece una falta de respeto a la autonomía insular y un ejercicio interesado, partidista e insularista de bloqueo de una iniciativa medioambiental pionera que colocará a Gran Canaria a la vanguardia de las energías limpias. Imaginamos su reacción si alguien hubiese cuestionado iniciativas legítimas nacidas en la isla que representa. ¿O acaso es consciente de ello y desde su formación política se quiere reproducir el proceso para frenar los anhelos de la sociedad grancanaria de conseguir su universidad?", cuestiona el presidente del Gobierno de Gran Canaria.

En cualquier caso, en su condición de titular y promotor, el Cabildo está en condiciones de responder con precisión a las preguntas que la diputada ha realizado a un interlocutor equivocado si lo que quisiera es interesarse por el proyecto y el devenir de Gran Canaria.

Pregunta 1, sobre el conocimiento y objeto de la obra

Las obras definen una central hidroeléctrica reversible fundamentada en el aprovechamiento del desnivel existente entre el embalse superior (Chira) y el inferior (Soria), con el objetivo de almacenar energía renovable no gestionable de otra manera, pero sí en forma de agua mediante su elevación a las presa superior con energía renovable en horas valle para dejarla caer y genere energía cuando sí es necesaria para su consumo.

Todo ello constituye además una puesta en valor del patrimonio hidráulico insular, pues no sería posible sin las imponentes obras que se realizaron en el siglo pasado, unas presas que cobrarán aún más sentido para el devenir de Gran Canaria.

Para garantizar este círculo virtuoso, las obras se completan con una desaladora y el bombeo del agua desalada a 600 metros de altura y a lo largo de 17,5 kilómetros del Barranco de Arguineguín, una herramienta que soluciona dos problemas: la emergencia climática y la emergencia hídrica.

Pregunta 2, sobre las afecciones a la Red Natura 2000

La solución de la central hidroeléctrica se desarrolla en su mayoría fuera de los espacios naturales y afecta solo parcialmente y de manera poco significativa a tres espacios protegidos de la Red Natura 2000: ZEC Macizo de Tauro II, ZEC El Nublo II y ZEC Franja Marina de Mogán, y en ningún caso se trata de afecciones significativas sobre los objetivos de conservación (hábitats y especies) de las zonas de especial protección (ZEC) y zonas de especial protección para las aves (ZEPA), como tampoco sobre su funcionalidad ecológica.

Además, es importante resaltar que el principal objetivo de la Reserva de la Biosfera es armonizar la conservación de la diversidad biológica y cultural con el desarrollo económico y social a través de la relación de las personas con la naturaleza. De acuerdo con este objetivo, la central proporciona agua al sector primario, a la lucha contra los incendios, a las repoblaciones y contribuye a la lucha contra la desertización.

Para la incorporación de la salmuera al medio marino, que se producirá fuera de la ZEC Franja Marina de Mogán y sin afección a sebadales, pues son inexistentes en esa zona, el emisario estará dotado del sistema de dispersión más eficiente que existe, el difusor tipo Venturi, lo que además garantiza que el incremento de la salinidad sea únicamente de 0,2 unidades, un 90 por ciento inferior al máximo admisible para el grupo de especies más sensibles.

Pregunta 3, sobre el supuesto incumplimiento de la legislación

No hay ningún incumplimiento legislativo del ordenamiento jurídico en vigor, ni nacional, ni europeo, como no podía ser de otra manera.

La Ley estatal 17/2013 es la que regula los sistemas eléctricos insulares y establece que las instalaciones de almacenamiento por bombeo tendrán como finalidades principales la garantía del suministro, la seguridad del sistema y la integración de energías renovables no gestionables y, siempre que tengan esta finalidad, la titularidad de la gestión corresponde al operador del sistema.

Pregunta 4, sobre la supuesta pérdida de soberanía

La central hidroeléctrica no solo no supone pérdida de soberanía alguna, sino que es la gran oportunidad para empezar a romper la dependencia enérgica de fuentes fósiles y del exterior, además de dotar a Gran Canaria de una herramienta imprescindible para la gestión del sistema eléctrico de Gran Canaria.

Este proyecto permitirá mejorar la rentabilidad de las inversiones de los pequeños y medianos empresarios del sector renovable y es una clara medida para la soberanía energética que permitirá adoptar mejores decisiones en la generación, distribución y consumo de energía.

Tanto es así, que sin la Central Hidroeléctrica de Chira-Soria sería imposible avanzar hacia la soberanía energética plena que exige el Acuerdo de París y, conforme a su contenido y a objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en el camino hacia la urgente descarbonización mediante el aprovechamiento de las energías limpias, la Central Hidroeléctrica Chira-Soria constituye la principal herramienta para alcanzar una cobertura media anual con energías limpias del 51 por ciento en el uso final de la energía eléctrica consumida en Gran Canaria.

Actitud irresponsable

Por todo ello, el presidente considera una irresponsabilidad y una acción insolidaria que la diputada tinerfeña "intente poner en peligro una inversión a fondo perdido del Estado en Gran Canaria de más de 400 millones de euros que creará puestos de trabajo en estos momentos de crisis, y que darán lugar a una central de referencia en el almacenamiento de energías renovables, en la producción de energías limpias, de agua para frenar la desertización y para la potenciación del sector primario".

Asimismo, "asombra el desconocimiento que las preguntas de la diputada formula sobre este proyecto cuya concesión fue realizada hace nueve años, que ha sido sometido a tres expedientes de información pública", aparte de que el Consejo Insular de Aguas está disponible para cualquier aclaración técnica que precise.

"Sorprende también -concluye Morales-, que ignore que, afortunadamente, los responsables definitivos de la autorización están en Canarias y no en Madrid. Entendemos que cualquier diputada canaria que se autodenomine 'nacionalista' debería respetar las instituciones canarias que impulsan el proyecto, que tiene todos los estudios que al ley exige para hacerlo posible, aunque no haya mostrado interés por confirmarlo".