El Cabildo blinda la cumbre ante el nuevo anuncio de nevada en Gran Canaria

La previsión apunta a una nevada que puede ser corta pero intensa y que puede bajar hasta los 1.400 metros, esto es a la altura de Ariñez, una previsión que se confirmará o no llegado el momento pero ante la que hay que prepararse, por lo que además quedan cerradas las áreas recreativas y de acampada por encima de esta cota.

Por este motivo, además de activar el operativo de emergencias, el Cabildo prepara cortes en nueve cruces que afectan a los accesos por norte, sur, este y oeste y que serán ejecutados en el momento que se confirme la nevada y la cota, e incluso con antelación.

Los cruces son:

Acceso norte: Las Rosas, Camaretas Corcho y Ariñez

Acceso sur: Ayacata y la variante de Tejeda

Acceso este: Los Marteles

Acceso oeste: Juncalillo y Fontanales

También serán cerradas otras vías secundarias y pasos secundarios y, en cualquier caso, este plan inicial se adaptará a la situación de cada momento. Tras la nevada, comenzará a operar el quitanieves para mantener abierta el acceso a Tejeda y Artenara en cuanto sea posible, así como la conexión con la base militar (EVA-21) para el acceso de su personal.

El siguiente paso será ir abriendo los cruces hasta dejar solo inaccesible el Pico de la Nieves, todo siempre en función de la situación y la peligrosidad, pues solo serán abiertas cuando no haya riesgo para la población.

En el marco de este operativo, serán reforzados los servicios de vigilancia en los cortes mediante Fuerzas de Seguridad del Estado, Policías Locales, Protección Civil y personal de la Institución insular, el refuerzo será tanto diurno como nocturno, así como los servicios de primera actuación de Protección Civil y el Consorcio de Bomberos de Gran Canaria.

El Servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria, esencial en estas situaciones en las que tienen que atender múltiples incidencias, también quedará reforzado.

En todo caso, será fundamental que la población obedezca la indicación de no tratar de subir, no ponerse en peligro, no poner a los servicios en peligro, tener en cuenta que la ley prevé que los rescates en situación de alerta corren a cargo de la persona imprudente, y dejen trabajar a los servicios para que este episodio pase sin incidencias personales.