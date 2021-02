Roque Calero y Rafael Martell coinciden en buscar soluciones para convertir Canarias en una potencia en energías renovables

Las Palmas de Gran Canaria/ Rafael Martell y Roque Calero, analistas en el primer programa de Archipiélago 8 dedicado al proyecto Chira-Soria, coincidieron en la necesidad de configurar a las islas como referente en el desarrollo de las energías renovables.

En ese sentido, Martell subrayó que "no podemos decantarnos solo por una opción, es necesario apostar por todas con tal de evitar las pérdidas en el almacenamiento de la energía. Y no podemos esperar, hay que dotar ya a las islas de herramientas". Añadió que "desgraciadamente no hay fórmulas mágicas. Lo que hoy es favorable, mañana puede dejar de serlo. Pero eso sí, tenemos que apostar por las renovables".