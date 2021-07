El Ayuntamiento de Mogán abre la playa de Tauro este viernes

La Demarcación de Costas Canarias, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha revertido la concesión de la playa a Anfi Tauro S.A, y a partir de este momento es el Consistorio moganero el que asume la gestión de los servicios de temporada. Sin embargo, el primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Mencey Navarro, ha señalado que por el momento esta cala no contará con socorristas porque "es materialmente imposible desde el punto de vista de la tramitación administrativa llevar a efectos estos servicios en un plazo tan corto de tiempo". De todas formas, el edil ha asegurado que el Consistorio trabaja en este asunto para que la playa pueda contar con todos los servicios de temporada.

Este viernes la playa de Tauro abrirá pero no se permitirá el baño en sus extremos, dado que en el más cercano a Amadores hay una tubería que vierte salmuera procedente de una desaladora y en el otro, próximo a Playa del Cura, hay una escollera de la que pueden desprenderse rocas y, por tanto, es peligroso para los bañistas. Estas zonas se delimitan mediante balizas y cartelería indicando la prohibición y los riesgos que conlleva saltarse la misma. También se avisa mediante señalética de la ausencia de vigilancia acuática.

Navarro ha indicado que el acceso en vehículo a la playa queda restringido a todas aquellas personas que no sean residentes en el lugar, proveedores de los establecimientos que allí se encuentran, o servicios de seguridad y emergencias. En este sentido, ha informado que el Ayuntamiento quiere recuperar la carretera existente antes de que la hasta ahora entidad promotora procediera con la obras en la arena. "Estamos tratando de rescatar este tramo para que el acceso a la playa sea más fluido y no se produzcan en su entorno atascos o algún otro tipo de incidencias. Si lo logramos, el acceso a la playa se hará por la zona de la desaladora y la salida será en un único sentido por el Restaurante Guantánamo", ha detallado. El edil recalca que "aun estamos tratando de que esto sea una realidad próximamente, pero no es una actuación que a día de hoy tengamos totalmente asegurada".

Esta semana los integrantes del Plan Extraordinario de Empleo Social de Mogán han llevado a cabo una limpieza integral de la arena, y se han colocado paneles informativos con el código de conducta que deben cumplir los usuarios y usuarias. Estos no podrán fumar en el arenal ni practicar juegos con raquetas, pelotas, frisbi y otros similares. Tampoco se podrán instalar cenadores u otros enseres de grandes dimensiones como mesas y sillas

Asimismo, los más pequeños tendrán que estar siempre acompañados de un adulto, y al igual que en todos los espacios de uso público en nivel de alerta 2 declarado por el Gobierno de Canarias, las personas podrán acudir en grupos de máximo seis, salvo convivientes, deben mantener la distancia de seguridad interpersonal de metro y medio y hacer uso de la mascarilla cuando esto último no sea posible.

El primer teniente de alcalde solicita encarecidamente a todas las personas que vengan a disfrutar de esta playa "ser responsables y mantener un comportamiento cívico, porque seremos bastante contundentes a la hora de aplicar la ley".

Mejoras en la arena y desembocadura del barranco

"Nos hemos reunido con las diferentes asociaciones de vecinos, con las que hemos llegado a un consenso respecto a cómo vamos a regular la convivencia en la playa", pero también, informa Navarro, "se ha consultado a los vecinos y vecinas de la zona el comportamiento de las corrientes marinas en esta bahía respecto a la situación actual de la arena. Después de llevar a cabo un análisis junto al técnico municipal de Playas, vamos a solicitar a la Demarcación de Costas los permisos para allanar y mejorar la distribución de la arena, de modo que el comportamiento de la marea no sea tan agresivo, sobre todo cuando suceden fenómenos como las olas del Pino en las que el agua puede llegar a la desembocadura del barranco e incluso entrar en las viviendas".

El primer teniente de alcalde también informa que de mano del Consejo Insular de Aguas se pretende habilitar la desembocadura del barranco de Tauro "de forma pacífica al mar, porque ahora mismo la cota de la arena se encuentra a un nivel superior respecto a la desembocadura. De modo que, si corre agua por el canal y llega a esa cota se produciría un efecto embalse y el agua iría hacia los lados".