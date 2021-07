La AUTGC restringe la actividad de servicios nocturnos en el transporte público interurbano

Con la intención de facilitar el acceso a sus puestos de trabajo y a los servicios disponibles a los ciudadanos y ciudadanas en las rutas urbanas e interurbanas de Gran Canaria, en la resolución la AUTGC insta a los operadores concesionarios de Transporte Público Colectivo Regular Interurbano de Viajeros por Carretera a reducir el volumen de oferta básica de servicio público (OBSP) conforme a las siguientes directrices:

Se restringe la actividad de servicios nocturnos entre las 0.30h y las 05.30h, de lunes a viernes, los vehículos no podrán operar en esa franja horaria en todo el territorio geográfico de Gran Canaria. Durante los fines de semana se restringe también la actividad de servicios nocturnos entre las 0.30h y las 06.00h de los sábados, y las 0.00h y las 06.00h de los domingos, en esa franja horaria las guaguas no podrán operar en todo el territorio geográfico de Gran Canaria.

En lo que respecta la ocupación máxima de las guaguas ésta será el 80% del vehículo, pudiendo viajar únicamente aquellos pasajeros que vayan sentados para respetar las distancias oportunas de seguridad.

La orden de la AUTGC también recoge medidas en relación a la gestión de Estaciones, Intercambiadores y Paradas Preferentes con el objetivo de evitar aglomeraciones. Se reestructurará la distribución y el uso de los andenes, en el caso de la Estación de San Telmo, una de las más transitadas de la isla, se utilizará el andén central para las líneas con mayor demanda de viajeros y no se prestarán servicios con horarios coincidentes con el fin de garantizar la distancia de seguridad entre personas.

El Vicepresidente ha hecho un llamamiento para apelar a la responsabilidad individual de los usuarios del Transporte Público, Miguel Ángel Pérez del Pino ha dicho que " el virus sigue aquí con una nueva variante más contagiosa y la vacuna es sólo el 50% de la solución, seguir cuidándonos es el otro 50%, por eso hay que seguir haciendo uso de las mascarillas, del gel hidroalcohólico y utilizar el sentido común porque nuestro futuro como sociedad depende de todos".

El pasado fin de semana el número de usuarios del transporte interurbano nocturno se elevó a 25.000 viajeros por lo que se activaron hasta 20 servicios de refuerzo.