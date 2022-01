Empresarios de Vegueta dicen "basta ya" a manipular la verdad del Casco Histórico

ZONA VEGUETA, lucha por la mejora, evolución, convivencia y armonía de todo el Barrio, manteniendo una postura abierta y dialogante con todas las personas que conforman Vegueta.Por eso, ZONA VEGUETA, no entiende a Colectivos que hablan sesgadamente obedeciendo sólo a intereses particulares y están generando un inexplicable clima de confrontación, lucha y radicalidad sin aportar un beneficio al Barrio. Ya que incluso insisten una y otra vez en mostrar una imagen totalmente distorsionada de un Barrio tan emblemático e importante para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en un intento de vetar a los ciudadanos de un disfrute armónico y coherente de su Casco Histórico; sin olvidar que esas acciones dañan de forma significativa la imagen de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y echan por tierra todos los esfuerzos del empresariado e instituciones públicas de cara a revitalizar el Barrio en todos los aspectosVegueta no sólo es el punto Fundacional de nuestra ciudad, sino es el punto en el que confluyen importantes eventos de nuestra historia. En sus calles se respira el ADN de los Canarios, sus plazas han inspirado a la arquitectura indiana de las Américas, sus Museos nos conectan con la Historia, el arte, la vanguardia, con nuestros ancestros. Es un barrio que debería ser el crisol de todos y para todos.Invitamos a los ciudadanos de bien a que disfruten de Vegueta y vean, con sus propios ojos, el día a día, agradable y armonioso de sus calles.Una clara mayoría de empresarios de restauración contemplan las normas. Y si algún local puntual no respeta esta normativas, el resto de los empresarios de la zona son grandes perjudicados con esa visión sesgada de una situación en la que no participan.Por eso los empresarios de ZONA VEGUETA, piden un respeto a su trabajo, que no paguen justos por pecadores y que deje de difundirse una falsa imagen del Barrio de Vegueta que no se ajusta a su realidad diaria.Existen mecanismos para ajustar las empresas puntuales que no contemplan las normas y nos consta que están en funcionamiento, por ello también pedimos celeridad en estos procedimientos.Porque el Barrio de Vegueta es nuestra Historia y nuestro presente, es nuestro Casco Histórico e invitamos a todos los ciudadanos y visitantes a que lo disfruten con responsabilidad y respeto.

Fdo. Asociación de empresarios ZONA VEGUETA