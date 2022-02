El Consejo Insular de Aguas repara una válvula de la presa de Ayagaures que provoca una pérdida de agua

Las Palmas de Gran Canaria/ El Consejo Insular de Aguas ha estado trabajando, desde el viernes y durante todo el fin de semana, para subsanar la rotura de una válvula de seguridad de una de las tomas de agua de la presa de Ayagaures.

El problema de esta avería es que no se puede solucionar desde la parte exterior del muro, por el riesgo para la seguridad de los trabajadores, hasta que no se tapone la entrada interior, por lo que se ha contratado una empresa de buzos para que procedan a frenar la salida de agua y reparar la válvula. Esta situación, así como los trabajos de reparación, no reportan ningún riesgo para la población.