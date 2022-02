El Plan de Cooperación del Cabildo con los Ayuntamientos y Mancomunidades destina 18 millones a financiar 75 actuaciones en 2022

Las Palmas de Gran Canaria/ El Gobierno de Gran Canaria destinará 18 millones de euros en 2022 a financiar el total de 75 actuaciones acordadas con los 21 municipios y las mancomunidades de la Isla, a través de su Plan de Cooperación con los Ayuntamientos y las Mancomunidades. De esa inversión global, los consistorios recibirán 15 millones euros para ejecutar 67 iniciativas, mientras que los otros tres millones sufragarán las ocho actuaciones propuestas por las mancomunidades. Un conjunto de iniciativas que van a suponer la creación de 350 puestos de trabajo para su ejecución.



Así lo ha explicado hoy el presidente del Gobierno Insular, Antonio Morales, en el acto de presentación del Plan, en el que ha resaltado que este es una nueva prueba del protagonismo que ejercen el Cabildo y los ayuntamientos en las inversiones en obra pública que se ejecutan en la actualidad en Canarias. "Una realidad que refrendan los datos de 2021 publicados por Seopan, la patronal española de grandes empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras, que certifican que, frente a la reducción de las inversiones del Estado en Canarias en un 32% y de la Comunidad Autónoma en un 24%, las de las corporaciones insulares y locales y han aumentado en un 4,6%, unas cifras no alcanzadas desde 2008", ha puntualizado.

"De hecho, seis de cada 10 euros invertidos en obra pública en Canarias son aportados por ayuntamientos y cabildos, que se han convertido así en los auténticos sostenedores de la inversión en las infraestructuras públicas, en esta época de crisis", ha añadido. "El Cabildo de Gran Canaria, a través de propuestas como la que hoy presentamos, tiene una presencia importantísima en el conjunto del territorio Insular. Hablamos de más de 800 obras repartidas por todo el territorio insular".

Morales ha anunciado que esta anualidad del Plan de Cooperación se aprobará en el Pleno insular que se celebrará este próximo viernes y, a partir de ese momento, se comenzarán a hacer las transferencias para la licitación y ejecución de los trabajos. Unas actuaciones que se concentran en infraestructuras básicas, pavimentaciones, accesos a barrios y núcleos de población, parques y jardines, equipamientos culturales, saneamiento y alumbrado, seguridad vial, mejoras en cementerios y edificios históricos, zonas de ocio, así como acciones específicas para la lucha contra el cambio climático, contra los incendios y para la eficiencia y el ahorro energético, entre otros.

Por su parte, Carmelo Ramírez, consejero insular de Cooperación Institucional, ha afirmado que "el Plan de Cooperación supone para la Isla un elemento de equilibro y de dotación de servicios, la mayoría de competencia municipal, pero que no podrían llevarse a cabo sin el apoyo del Cabildo", y ha remarcado que "el Cabildo de Gran Canaria es el único del Archipiélago que cuenta con un plan de estas características que, anualmente, dedica una partida importante de los recursos insulares a la colaboración con los ayuntamientos y las mancomunidades".

Ha recordado, asimismo, que los criterios de distribución de estos recursos han sido consensuados con todos los grupos políticos de la Corporación Insular y con los 21 ayuntamientos, de modo que se dota a cada municipio de una cantidad fija, que este año es de 178.571 euros y que constituye el 25% de la cuantía total, mientras que el 75% restante se calcula con base en el número de habitantes.

Con base en ese planteamiento, a Agaete se le han asignado 252.396 euros para la actuación que ha propuesto; Agüimes dispondrá de 596.453 euros para su proyecto; el de Artenara contará con 192.699 y los cuatro que ejecutará Arucas se financiarán con 682.609.

Por su parte, las dos iniciativas planteadas por Firgas recibirán 277.098 euros y la impulsada por Gáldar, 498.957; mientras que las cuatro de Ingenio obtendrán 592.514 euros; a Mogán llegarán 443.846 euros, para la suya, y Moya recibirá 280.282 euros con los que pagará tres actuaciones.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria será el que obtendrá la inversión más elevada por el peso poblacional que tiene, puesto que recibirá 5.199.718 euros, para hacer frente a los 14 proyectos que prevé desarrollar.

Con los 277.745 euros que recibirá el Consistorio de La Aldea de San Nicolás, costeará cuatro proyectos; lo mismo que sucederá en San Bartolomé de Tirajana, en donde se ejecutarán otros cinco, con 884.882 euros; y en Santa Brígida, que acometerá tres más, con los 419.938 euros que aportará el Cabildo. A las seis actuaciones de Santa Lucía de Tirajana le corresponderán 1.147.685; a la de Santa María de Guía, 361.615; y a los dos de Tejeda, 203.801.

Telde podrá materializar 10 acciones con los 1.535.170 euros que le ha consignado el Plan de Cooperación; que también asigna 344.024 euros a una obra de Teror; 302.010, a dos de Valsequillo; 228.118, a otra de Valleseco; y 278.432, a una más de la Vega de San Mateo.

En cuanto a las inversiones acordadas con las mancomunidades, los tres millones totales se distribuyen entre un primero millón asignado a dos proyectos de la Mancomunidad Intermunicipal el Sureste; el segundo, a una iniciativa de la de Medianías; y el tercero, a cinco obras pactadas con la del Norte.

Nivel de ejecución 'muy aceptable'

El consejero de Cooperación Institucional ha hecho referencia al nivel de ejecución de los dos planes de cooperación que continúan en vigor y lo ha calificado como "muy aceptable". Así, el de 2016 al 2019, con una inversión de 95 millones, se acometieron 572 obras, de las que se han ejecutado el 90%. Mientras, en el del período 2020-2023, se han aprobado las anualidades 2020 y 2021, con una inversión global de 36 millones, para 255 proyectos, de los que ya se ha ejecutado un 45% y el 55% restantes están en ejecución.

"En resumen, en los últimos siete años, el Cabildo habrá invertido 150 millones de euros en todos los municipios y, a finales de este año 2022, se habrán ejecutado 922 obras básicas en todos los municipios de la Isla, que habrán supuesto la contratación de alrededor de 2.500 personas", ha detallado Ramírez.

"Los planes de cooperación son un instrumento muy válido de consenso político, de no favorecer el clientelismo ni los repartos caprichosos y de impulsar las iniciativas procedentes de los ayuntamientos", ha concluido.

