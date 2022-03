El Cabildo acondiciona 22 kilómetros de la mediana de la autovía del Sur, la GC-1

"Los técnicos de la Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria detectaron que las barreras New Jersey, instaladas en la mediana de la GC-1, presentaban una pérdida de sección producida por la erosión y una reducción de su altura útil ya que, debido al recrecido de la capa de asfalto, la altura resultante de barrera no era la adecuada. Además, presentaban defectos derivados de la salinidad y la humedad dada su cercanía a la costa, desperfectos que han hecho necesaria la reparación de las barreras afectadas", ha añadido Miguel Ángel Pérez del Pino.

Debido a que el grado de afección de las barreras no era el mismo en todo el tramo, se han llevado a cabo diferentes tipos de actuaciones:

▪ Recrecido de las barreras con hormigón utilizando un sistema de encofrado consistente en una pieza prefabricada de hormigón

▪ Reparación superficial a base de morteros para restituir la sección de la barrera y la protejan de los ataques atmosféricos

▪ Sustitución de barreras bionda

El tramo en el que se está actuando en la GC-1, que va desde el P.K. 5+000 hasta el P.K. 16+000, es uno de los de mayor afluencia de dicha vía, ya que abarca el tramo que va desde el Aeropuerto hasta el centro comercial El Mirador, pasando por el municipio de Telde, siendo estos puntos muy concurridos, principalmente durante las franjas de hora punta y épocas estivales.

Esta actuación está enmarcada en el programa de actuaciones desarrollado por el Cabildo de Gran Canaria en materia de infraestructuras que prevé periódicamente el acondicionamiento de las vías de la red insular de carreteras, con el objeto de mantener la red viaria en óptimas condiciones para el tránsito en condiciones de seguridad.

