El congreso de la EDS atrae a Gran Canaria las últimas investigaciones en desalación y tratamiento del agua

Gran Canaria/ Entre el 20 y el 23 de junio de 2022 tendrá lugar en el Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria, el Congreso 'Desalination for the Environment: Clean Water and Energy', promovido por la Sociedad Europea de Desalación (EDS) con el apoyo de la Asociación Española de Desalación y Reutilización (Aedyr) y del Gobierno de Canarias a través de la plataforma DESAL+ Living Lab.