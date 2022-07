Morales apela a la unión de instituciones y sociedad para fijar a la población en el territorio del Patrimonio Mundial y conservar sus valores

"Sin gente, esta riqueza no tiene futuro, porque podemos quedarnos con la postal del paisaje, pero habremos perdido el alma de las personas y la fuerza de esta cultura", agregó Morales este sábado en la Plaza de San Matías de Artenara ante casi trescientas personas. Pertenecían en su mayoría a pueblos y pagos de la cumbre, que acudieron a la celebración del tercer aniversario de la declaración del 7 de julio de 2019 en el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco celebrado en Bakú, capital de Azerbaiyán.

"El Patrimonio Mundial no es solo un mérito o un diploma, sino un enorme compromiso de futuro, y por eso estamos trabajando de manera unida", declaró Morales, que agradeció la implicación de los ayuntamientos de Artenara, Tejeda, Gáldar y Agaete e indicó que están en marcha proyectos e inversiones por más de 12 millones de euros "para seguir haciendo posible esto que un día fue un sueño y que hoy es real".

"Todo esto ha sido gracias a ustedes y a sus antepasados y a antepasadas, que desde tiempo inmemorial horadaron la roca para vivir, construyeron graneros, enterraron a sus muertos para hacerlos inmortales en los lugares más escarpados y que, en los fondos de barranco, aprovecharon el agua con ingeniosos sistemas de canalizaciones y almacenamiento, como esos impresionantes albercones", explicó.

El presidente del Cabildo matizó que "lo que más asombró al mundo es que siguen vivas muchos de estos elementos" e instó a aferrarse a la importancia de conservar este patrimonio e impulsar nuevos proyectos. En este punto, recordó la figura de personas emprendedoras como el fallecido Miguel Medina, "que ya forma parte de la memoria de estas Montañas Sagradas", alusión que fue recibida con una cerrada y emotiva ovación.

También tuvo palabras de agradecimiento para Pedro Melián, que traspasó al Cabildo la icónica cueva número 6 del yacimiento de Risco Caído, el marcador lunisolar, o a Juan Cubas, "por entregarnos como un tesoro la Cueva de la Paja", junto a otras familias que hicieron un punto y aparte en su herencia familiar para dejarla en manos del conjunto de la ciudadanía isleña.

El alcalde de Artenara, Jesús Díaz, agradeció la colaboración del Cabildo y del Instituto del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera y coincidió en que "son las personas las que han hecho el Patrimonio Mundial" y destacó la necesidad de la colaboración institucional para que este territorio "resalte y salga adelante". Su homólogo de Tejeda, Francisco Juan Perera, confesó que aquel 7 de julio casi se le saltaron las lágrimas. "Ahora es el momento de decirle a la gente que estamos con ellos y con ellas para que las medianías altas y la cumbre no se vengan abajo", resaltó. El concejal de Agaete Julián Rosario se unió a estos mensajes.

Por su parte, el alcalde de Gáldar, además de consejero de Presidencia y Patrimonio Histórico del Cabildo, Teodoro Sosa, proclamó que "este legado nos anima a seguir adelante. Los que se quedan a vivir aquí son los valientes que mantienen una forma de vivir. Tenemos una vasija llena de oro que conservar con la coordinación de todas las instituciones, pero lo más importante es la unión ciudadana".

"Este Patrimonio Mundial que nos sitúa junto a las pirámides de Egipto o las cuevas de Altamira lo han hecho fundamentalmente ustedes y sus ancestros", insistió el director técnico del Paisaje Cultural, José de León, ante la audiencia, en su mayor parte habitantes de El Carrizal, Juncal, Los Hornillos, Lugarejos y prácticamente todos y cada uno de los pagos de la cumbre. Salvo Marquitos que, a sus 102 años, se quedó en la finca porque tenía que regar las papas. También tuvo un recuerdo especial para quienes ya no están, aunque permanecen en la memoria igual que permanecen los grabados aborígenes en la toba volcánica.

Además, se hizo la entrega simbólica a los municipios de los cuatro ayuntamientos que integran el Patrimonio Mundial, Artenara y Tejeda en su totalidad y los altos de Gáldar y Agaete, de los diplomas oficiales de la Unesco, además de al Instituto, recogido de manos de su gerente, José Armengol.

El Cabildo otorgó a la cita un carácter festivo y centrado en dar protagonismo a las personas que habitan el Paisaje Cultural y que mantienen el territorio, su esencia y tradiciones centenarias. En algunos casos, estas costumbres mantienen un hilo directo con la antigua sociedad canaria, que alumbró una particular cultura atlántica que evolucionó aislada durante más de 1.500 años a partir de su origen amazigh. Y lo hizo con los pies en la tierra, su hogar en la matriz de las montañas y barrancos, y la mirada en los astros para medir el tiempo.

No en vano, esta huella prehispánica, y su continuidad a través de manifestaciones culturales, de la agricultura a la alfarería, resultó clave en la decisión de la Unesco. Además de en la etnografía, el sello se aprecia en el extraordinario conjunto de yacimientos arqueológicos que abarcan poblados en cueva, templos, graneros fortificados, cuevas pintadas y áreas de grabados. Es el libro de piedra que relata esta odisea, un testimonio de las ancestrales culturas insulares del planeta.

Las notas musicales sobrevolaron la jornada desde el inicio, primero con el timple de Derque Martín, que minutos antes ponía a punto sus uñas con una lija de carpintero, y la guitarra de Misael Jordán. Ambos rindieron un tributo al timplista José Antonio Ramos sobre el fondo de imágenes cumbreras. A continuación, ocuparon el escenario ocho integrantes de la parranda 'Sin prisas' de Lugarejos, incluido el acordeonista.

La cita incluyó la actuación de una de las cumbres de la palabra y la improvisación en Canarias, Yeray Rodríguez, profesor de Literatura del Departamento de Filología Hispánica, Clásica y de Estudios Árabes y Orientales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y especialmente reconocido por su faceta como repentista y verseador.

Pero la tarde guardaba otra sorpresa sonora con la irrupción de la Banda de Agaete, parte inseparable de la festividad de La Rama, declarada Bien de Interés Cultural y clara muestra del patrimonio inmaterial que alberga entre sus límites el territorio amparado por la Unesco en Gran Canaria. Sus sones, parte de la banda sonora del sentimiento isleño, hicieron que las personas asistentes agitaran los brazos, como si un viento cargado de alegría agitara las copas del pinar.

Asimismo, la programación hizo un guiño al público infantil con un pase especial del espectáculo audiovisual y de títeres de 'Cancionero Isleño' inspirado en el Paisaje Cultural. El lagarto gigante Estelini, nombre que alude a la denominación científica de la especie, Gallotia stehlini, la reproducción de la icónica cueva número 6 de Risco Caído y su calendario astronómico, el Nublo, el Bentayga, la cebada milenaria que ya usaba la población aborigen mil años atrás, el murciélago de montaña Monti, el pinzón azul y hasta las 'ovejas bomberas' desfilaron ante la atenta mirada de niñas y niños.

El encuentro tocó a su fin al filo de las seis de la tarde, bajo un cielo que amaneció envuelto por los girones de bruma que el alisio arrastraba del norte, pero que se abrió poco antes del inicio del acto, celebrado en el corazón de este territorio que abarca casi 18.000 hectáreas, algo más del once por ciento de la isla. Aunque en el aire quedó la sensación de que abarca mucho más el valor de las gentes que habitan este entorno.