El Consorcio de Viviendas del Cabildo saca a concurso la creación de un servicio de Mediación Comunitaria para sus edificaciones

El objeto del concurso es cumplir con la responsabilidad de velar por el correcto desarrollo de las funciones del Consorcio como propietario de los inmuebles y responsable de la gestión del parque insular, por lo que pone en marcha este concurso con el fin de orientar la cohesión social en estas comunidades y erradicar los problemas que puedan producirse.

Por otro lado, existen situaciones de impago de alquiler y de gastos de comunidad que, si bien ya se venían dando y por diferente índole, actualmente se han agudizado, por la actual crisis sanitaria y su consiguiente crisis socioeconómica, generando o incrementando situaciones de vulnerabilidad o en riesgo de padecerlas. Además de ello, en la dinámica de cualquier comunidad, se generan determinados conflictos, que, si no se gestionan de una forma adecuada, acaban desencadenando en problemas de comunicación y convivencia entre las personas residentes en ocasiones de difícil solución. Todo este contexto genera una mala convivencia, la desunión entre las personas residentes, sentimiento de no pertenencia, falta de integración en el entorno vecinal y, en definitiva, la inexistencia de comunidad.

En este sentido, se considera esencial promover un entorno positivo de comunidad vecinal en cada uno de los edificios por lo que la intervención a realizar estará guiada por las siguientes líneas: Intervención encaminada a la mediación en conflictos vecinales; Intervención para mejorar el pago de las cuotas de alquiler y comunidad y colaborar con aquellas personas y familias inquilinas que se encuentren en situación de vulnerabilidad o en riesgo de sufrirla con la finalidad de que puedan mejorar su situación socioeconómica, e integración en el entorno comunal; - Intervención dirigida a asegurar el correcto funcionamiento de los edificios, así como la resolución de cualquier incidencia que pueda acaecer; Actuaciones legales que procedan relativas al objeto del contrato. Y, por ende, del personal necesario para prestar los servicios, dado que el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria no dispone por sí mismo de los medios materiales ni humanos requeridos por esta prestación, es comprensible que se establezca la contratación de los mismos.

Él ámbito de actuación para las citadas actividades serán los Edificios que a continuación se

mencionan del Consorcio de Viviendas: Edificio Marmolejos (Gáldar), con 29 viviendas en 3 plantas, con 598 m2 de superficie útil y 621 m2 de superficie construida. La superficie construida total del edificio es de 3.091 m2. Además, el edificio Calle Bajada de Las Guayarminas (también en Gáldar), con 15 viviendas en 3 plantas sobre rasante, con 11 plazas de garaje. Ocupa 266 m2 de superficie útil y 277 m2 de superficie construida. Esta construcción tiene la peculiaridad de que dispone de un local en la planta baja que no es comercial y alberga un yacimiento arqueológico de 119 m2. La superficie construida total del edificio es de 1.738 m2. Por último, el edificio ubicado en la Calle Sacristán Manuel Araujo y Lomba (Aldea de San Nicolás), con 20 viviendas en 3 plantas sobre rasante, con 551 m2 de superficie útil y 578 m2 de superficie construida. La superficie construida total del edificio es de 2.415 m2

Entre los objetivos principales que recoge este concurso, destacan la Mediación comunitaria, como intervención encaminada a la mediación en conflictos vecinales, a la resolución de cuantas incidencias puedan surgir durante la convivencia, así como a la integración en el entorno comunal. También se pretende evitar la morosidad, mediante la intervención para mejorar el pago de las cuotas de alquiler y comunidad y colaborar con aquellas personas y familias inquilinas que se encuentren en situación de vulnerabilidad o en riesgo de sufrirla con la finalidad de que puedan mejorar su situación socioeconómica. Por otra parte, se promueve la gestión dirigida a asegurar el correcto funcionamiento de los edificios, así como la resolución de cualquier incidencia que pueda acaecer, para lo cual se contará con las diferentes empresas que tiene contratadas este Consorcio de Viviendas (empresas de seguros, ascensores, contraincendios, limpieza, de mantenimiento de los edificios, etc.). Por último, contempla las actuaciones legales que procedan relativas al objeto del contrato.

El presente pliego incluye también la definición de los indicadores de seguimiento que abarcará como mínimo los siguientes: Reuniones asamblea de inquilinos e inquilinas; Situaciones de hacinamiento, subarriendo; Ocupaciones irregulares detectadas, evitadas, desalojadas; Juntas de comunidad; Porcentaje de morosidad por gastos comunitarios, causas, situación socioeconómica de las familias arrendatarias; Incidencias por conexiones ilegales a los suministros, daños a elementos comunes o mal uso de estos; Encuestas normas de convivencia; Reglamentos de régimen interno aprobados; Actuaciones policiales requeridas.

Actividades colectivas e individuales para mejorar la convivencia vecinal; Porcentaje de morosidad por deuda de arrendamiento, causas, situación socioeconómica de las familias arrendatarias; Actas de reconocimiento de deuda firmadas; Actuaciones con los servicios sociales; Actuaciones con las familias arrendatarias no incluidas en el resto de los apartados.

Actuaciones legales que procedan; y Control y gestión de incidencias en los edificios.