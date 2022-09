El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana activa un Plan de Limpieza en paseos y calles más concurridas del municipio

Limpieza exhaustiva

Las actuaciones consistirán en acotar adecuadamente la zona a limpiar, restringiendo totalmente el acceso a la misma de personas y vehículos, normalmente entre las 5:00 y las 8:00 horas. Efectuar en ella una limpieza exhaustiva, tanto mecánica con barredoras como manual con operarios, de desechos, grabas, tierras e incluso hiervas que pudieran haber crecido en las fisuras del pavimento.

Posteriormente, se aplicarán productos desengrasantes en las manchas que presente dicho pavimento, una vez aplicado el producto se cepillarán las mismas con los utensilios adecuados al tipo de suelo. Se procederá también al lavado exhaustivo de los contenedores instalados en la zona tanto de la fracción resto como de recogida selectiva.

Finalmente, se someterá toda la zona a un baldeo mixto consistente en proyectar agua a presión de una manguera conectada a un vehículo baldeador contra la superficie viaria, con objeto de eliminar las manchas y transportar los restos por la corriente del agua hasta el imbornal de alcantarillado más próximo, y en segundo lugar repasar la zona con agua impulsada de las toberas (piñas y patos) del vehículo cisterna con bomba de presión.

Programa de limpieza

Se programarán las actuaciones coordinadamente con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y con la suficiente antelación para el adecuado conocimiento del Plan de trabajo por todos los vecinos de la zona que puedan estar afectados por los cierres de los espacios en los que se va actuar.

Para ello se elaborarán por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé los correspondientes Bandos Municipales de cierre de vías que se divulgarán a través de los medios de comunicación locales y se colocará con la debida antelación (normalmente sábado de la semana anterior a las actuaciones) cartelería informativa en la zona explicando las actuaciones que se van a acometer.

Núcleo

Poblacional Emplazamiento / calle Fecha

Sonneland C/Tomás Morales (aparcamiento) 06/09/2022

Playa del Ingles Lado derecho Avda Alemania desde Avda Tirajana hasta Avda Francia 13/09/2022

Playa del Ingles Lado Izquier. Avda Alemania desde Avda Tirajana hasta Avda Francia 20/09/2022

Playa del Ingles Avenida de Madrid 27/09/2022

San Fernando PLaza Tindaya (Bloque aparcamientos dcha.). 04/10/2022

San Fernando PLaza Tindaya (Bloque aparcamientos Izqu.).‐ 11/10/2022

Tablero Av. de las Américas. Desde c/ Venezuela hasta c/ Brasil 18/10/2022

Tablero Av. de las Américas. Desde c/ Sao Paulo hasta c/ Paraguay 25/10/2022

San Fernando Plaza Jandía (Bloque aparcamientos dcha.).‐ 08/11/2022

San Fernando Plaza Jandía (Bloque aparcamientos Izqu.).‐ 15/11/2022

Tablero Av. del Barranco. desde Av. las Américas a c/ Trinidad y Tobago 22/11/2022

Tablero Av. del Barranco. desde c/ Trinidad y Tobago hasta c/ Venezuela 29/11/2022

San Agustín C/ Las Tabaibas (desde H. Don Gregory hasta Aptos. Las Burras) 13/12/2022

Playa del Inglés C/ Timple (lado Izquierdo ) 20/12/2022

Maspalomas Avda. del Oasis (lado Izquierdo) 28/12/2022

Playa del Inglés Avda. Tirma (desde Av. Tenerife hasta Av. Alf. Provisionales Lado dcho.) 03/01/2023

Playa del Inglés Avda. Tirma (desde Av. Tenerife hasta Av. Alf. Provisionales Lado izdo.) 10/01/2023

San Agustín C/ Las Margaritas (desde C/ Los Girasoles hasta esqu. Aptos. Osiris) 17/01/2023

San Fernando Plaza Puerto del Rosario (Bloque aparcamientos dcha.).‐ 24/01/2023

San Fernando Plaza Puerto del Rosario (Bloque aparcamientos Izqu.).‐ 31/01/2023

Tablero C/ Brasil derecha (desde Puerto Rico a av. Las Américas) 07/02/2023

Tablero C/ Brasil Izquierda (desde Puerto Rico a av. Las Américas) 14/02/2023

Playa del Inglés C/ Gánigo (desde Tenerife hasta Avda. Italia, lado derecho) 21/02/2023

Playa del Inglés C/ Gánigo (desde Tenerife hasta Avda. Italia, lado izquierdo) 28/02/2023

San Fernando Plaza del Hierro parte derecha 07/03/2023

San Fernando Plaza del Hierro parte izquierda 28/03/2023

Playa del Inglés Plazoleta Paraíso Maspalomas 11/04/2023

Tablero C/ Fco. Vega Monroy y C/ Alajuela (alrededor Urb. Las Calas) 18/04/2023

San Fernando Plaza Morro Jable (Bloque aparcamientos Izqu.).‐ 25/04/2023

San Fernando Plaza Morro Jable (Bloque aparcamientos dcha.). 02/05/2023