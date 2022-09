El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ya ha abonado más de 112 mil euros destinados al arreglo y adecuación de fachadas al entorno

Después de varios años con trabas administrativas, han sido los responsables municipales actuales los que han encontrado la manera de abonar a las comunidades, que así lo han ejecutado y justificado, la parte correspondiente a la subvención.

La alcaldesa Conchi Narváez, "en nuestra convicción de gestionar correctamente y sanear todas las deudas antiguas del ayuntamiento, seguimos trabajando para mejorar lo que los anteriores gestores municipales no han sabido hacer, como es este ejemplo, con comunidades de propietarios que no habían recibido. La gestión se demuestra con actos y no con palabras. Nosotros trabajando más que hablando conseguimos que nuestros vecinos y vecinas reciban la subvención que les correspondía por rehabilitar sus urbanizaciones en los años 2018 y 2019".

La primera comunidad en recibir el pago de la Subvención fue Comunidad de Propietarios Tamarán I. En el pasado pleno municipal, el Consistorio aprobaba otra partida económica, en concreto de seis expedientes administrativos, procediendo al pago de las subvenciones propuestas, una vez quedó justificado que las comunidades habían abonado la totalidad (100%) de las obras ejecutadas, y que las mismas se encuentran en perfecto estado de terminación.

Se trata de las comunidades de propietarios del bloque 15 en la c/ La Palma (San Fernando de Maspalomas), edificio Elena, Tigotán I, Buenavista, Parque Sur II y Santa Gema.

El concejal del área de Vivienda, Antonio Pérez, anima al resto de comunidades que solicitaron la subvención a terminar los trabajos y justificar correctamente los gastos, para así poderles ingresar el 70% de la misma, tal y como marcaban las bases de dicha subvención. Y añadió que "Este gobierno municipal está demostrando saber gestionar lo que otros no pudieron, y si cumplen los requisitos exigidos podremos abonarles las cantidades correspondientes este mismo año".