Tejeda/ El Cabildo de Gran Canaria ha concluido la propuesta técnica con la que aspira a convertir 3.000 hectáreas de la desembocadura del barranco de Guguy y otras 7.000 marinas en el quinto Parque Nacional de Canarias. El documento ya ha sido remitido para su estudio al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

"La propuesta técnica ya está elaborada y ya la tiene el Organismo Autónomo Parques Nacionales", avanzó hoy el presidente del Cabildo, Antonio Morales, en el marco de la XXI Reunión del Consejo de Gestores y Gestoras de la Red Española de Reservas de la Biosfera (RERB), que congrega hoy y mañana a la práctica totalidad de las personas responsables de las 53 áreas de esta categoría declaradas por la Unesco en España.



"Estamos trabajando con el Cabildo en esa posible propuesta de Parque Nacional marítimo-terrestre. Estamos en la fase de análisis técnico de la propuesta en sí y de cumplimiento de lo que dice la normativa y los criterios de declaración. Se ha avanzado mucho y seguimos colaborando conjuntamente con todas las administraciones. Una vez veamos que cumple todos los requisitos abriremos la fase de consultas", recalcó el director del Organismo Autónomo Parques Nacionales, Javier Pantoja, que también participó hoy en la apertura del encuentro en Tejeda.

Morales subrayó que "el sueño del Parque Nacional de Guguy se vería más lejano sin la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria". No en vano, la Reserva Natural de Guguy forma parte de su zona núcleo. "Estamos ante un espacio especialmente singular que puede tener un papel especial en el conjunto de los Parques Nacionales españoles, además de que no existe ninguno con estas características en Canarias", afirmó Morales, que también destacó que el Parque Nacional completaría un triángulo sobre un territorio coincidente junto a la propia Reserva de la Biosfera y el Patrimonio Mundial del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria.

En su parte terrestre, la zona elegida está caracterizada por el cardonal-tabaibal y posee más endemismos que cualquier otro Parque Nacional de Canarias, con 39 especies de flora única de Gran Canaria, el 36,8%, y con 78 especies exclusivas de Canarias, un 11,8% del total existente.

Sobre el proceso que queda por delante, Morales detalló que "una vez que la propuesta técnica está ya elaborada y ya la tiene el Organismo Parques Nacionales, hemos estado hablando de ello y hemos quedado incluso para sentarnos antes de final de año y hacer algunas valoraciones sobre la propuesta realizada".

"La intención", añadió, "es presentarlo al Gobierno de Canarias, que es el que a su vez tendrá que trasladarlo después a Madrid, en el mes de noviembre o diciembre, como mucho. Pero ya la propuesta está elaborada", insistió, "y en las próximas semanas haremos una exposición en el Cabildo para dar ya conocimiento a la sociedad grancanaria".

"Es la propuesta inicial, aunque eso no quita que más adelante se pueda ampliar, circunscrita a ese medio marino y la parte terrestre al cardonal-tabaibal. Este es el tercer intento y los anteriores tuvieron contestación, entiendo que en muchas ocasiones de manera interesada. En este caso, no afecta a nadie, ni tampoco a ningún uso tradicional. Precisamente, elegimos ese espacio para evitar que pudiera generarse confrontación social o desacuerdos que impidieran desarrollar la propuesta", explicó Morales.

"La última propuesta con los últimos avances de información ha sido remitida al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico hace dos semanas y estamos ahora valorándolo", incidió Pantoja.

"También", añadió, "habrá que hacer una propuesta oficial de declaración en la cual contaremos con todos los sectores de la población. Haremos consulta pública, con la propuesta de límites que se baraje, pero todavía estamos en una fase incipiente. La declaración de Parque Nacional, como figura con más de renombre en la normativa española, requiere unos trámites muy complejos".

Pantoja enumeró que "la propuesta debe ser aprobada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma y por el Consejo de Administración antes de abrir el proceso de la información y participación pública. Son procesos largos que llevan una serie de años, porque además debe ser avalada por una propuesta legislativa de Ley que se pasa a Cortes Generales".

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)