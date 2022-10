El Cabildo finaliza el proyecto transnacional Mac-Clima situando la isla a la vanguardia de la lucha contra la crisis climática

La reunión en Funchal, organizada conjuntamente entre el Consejo Insular de la Energía y las autoridades gubernamentales de Madeira; la Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas (SRAAC), Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas (DRAAC) y la Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI), han efectuado una reflexión final sobre todas las acciones realizadas en los cinco países de la Macaronesia, en los ámbitos institucional, científico y social, para explicar los avances científicos que se han logrado en materia de meteorología y oceanografía; en la comunicación, formación y sensibilización social sobre el cambio climático, así como la estrategia diseñada para adaptarse al cambio climático en la isla de Gran Canaria.

El Proyecto interreg Mac-Clima ha constituido una de las iniciativas que, por sus resultados finales, ha posicionado al Cabildo de Gran Canaria y a Canarias en general, a la vanguardia tecnológica, social e institucional de la lucha internacional contra el cambio climático. El coordinador técnico de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, hace una valoración muy positiva del encuentro "hemos cumplido la gran parte de los objetivos que nos habíamos planteado al inicio de este proyecto. Ahora mismo empezamos un periodo de prórroga porque con la pandemia se ha producido una ampliación del proyecto, donde cerraremos la mayor parte de las actividades". No solo han sido las acciones realizadas por el Consejo Insular de la Energía "sino también las del resto de socios que enriquecen este proyecto", explica.

En las reuniones se ha podido comprobar cómo se han ido desarrollando todas las actuaciones que se han planteado, en el caso del CIEGC, el coordinador las detalla "un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero en Madeira, estaciones meteorológicas del Cabildo de Tenerife, una agenda de transición energética para el Cabildo de Gran Canaria en la que ya se trabaja y cuyo diagnóstico está a punto de finalizar, un estudio cualitativo y sociológico del fenómeno NIMBY, sigla que en inglés refiere a "Not In My Back Yard" (no en mi patio trasero), del que estamos teniendo conclusiones muy interesantes, un curso de formación para medios de comunicación, la elaboración de un manual Concienciación y Sensibilización sobre el cambio climático en la Región de la Macaronesia, entre otras acciones".

Raúl García Brink manifiesta que "nos encontramos muy satisfechos, con ganas de seguir colaborando con los socios de la Macaronesia para combatir el cambio climático, adaptarnos mejor al calentamiento global, compartir buenas prácticas y nuevas experiencias entre todos".

En el encuentro han participado, vía telemática y/o vía presencial, todos los representantes de las entidades que componen el partenariado; la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), dos institutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (IOCAG y TIDES), la Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais (SRAAC) y la Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI), ambas del Gobierno de Madeira, los Cabildos de El Hierro, Lanzarote y Tenerife, Gesplán, y las agencias de meteorología de Cabo Verde (INMG), de Senegal (ANACIM) y de Mauritania (ONMM).