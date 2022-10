El Cabildo proporciona su primera experiencia laboral a 90 jóvenes desempleados a través del proyecto 'NOE Gran Canaria'

El proyecto ha contado con un presupuesto de 3.828.812 euros, cofinanciados por el Cabildo de Gran Canaria, que aporta 844.258 euros, el 22% del importe total, y por el Fondo Social Europeo, a través el Servicio Canario de Empleo, que cede 2.984.554 euros, el 88%.

Con esos fondos, se ha contratado a esas 90 personas, de las cuales 65 son mujeres, el 72%, y el 25 son hombres, un 28%. De ese colectivo, un 68% cuenta con títulos universitarios, un 28% con ciclos formativos de grado medio y superior y un 4% con certificados de profesionalidad.

"Este proyecto tiene un especial significado y una relevancia social extraordinaria y se basa en la creación de oportunidades de empleo para chicas y chicos desempleados que no cuentan con esa experiencia que siempre se les exige para acceder al mercado laboral", manifestó el presidente Morales. "Es como la pescadilla que se muerde la cola. No puedo trabajar porque no tengo experiencia, pero si no me das trabajo, nunca la tendré. Y con este proyecto se la facilitamos, además en una administración pública", subrayó, para poner de relieve que "esto les ayuda a incorporarse al mercado laboral, de tal manera que, durante el desarrollo de este proceso, tres participantes ya lo han logrado y un cuarto también lo ha conseguido hoy mismo", concretó.

Aseveró, asimismo, que el Cabildo de Gran Canaria va a continuar en esta misma senda con la puesta en marcha de acciones de la misma índole. "Tendremos nuevas propuestas con proyectos NOE, con Garantía Juvenil, con PFAES (programas públicos de formación y empleo) y colaborando con el Servicio Canario de Empleo, para seguir facilitando la incorporación al mundo del trabajo a las personas de la Isla", sentenció.

A su vez, Juan Díaz recalcó que durante los próximos tres meses y tras el período de formación, un equipo de apoyo se mantendrá en contacto con las empresas y con las y los participantes, para seguir insertándolos en el mercado laboral. De hecho, en ese tiempo, se les acompañará en el camino de búsqueda activa de empleo, informándoles sobre ofertas y ofreciéndoles formación adecuada a los diferentes perfiles, así como reforzando lo aprendido durante los doce meses de contratación.

"Hay que continuar, para alcanzar el logro final, que es facilitar empleo a las personas jóvenes", sostuvo el consejero, quien aseguró el Gobierno insular continuará implementando planes de formación en alternancia y anunció la puesta en marcha de un proyecto que requiere una inversión de siete millones de euros, que combina planes de transición ecológica con las oportunidades de empleo, y otra acción de Garantía Juvenil que se iniciará próximamente. "Se trata de unos 10 millones de euros que vendrán a Gran Canaria, para seguir apostando por políticas activas de empleo para las personas jóvenes de la Isla", concluyó.

Formación, acompañamiento, orientación e inserción en el mercado laboral

La iniciativa 'NOE Gran Canaria' se centra en tres grandes líneas de acción: la aplicación práctica de la formación recibida, la mejora de las condiciones de empleabilidad de las y los participantes, a través de la experiencia laboral y la formación complementaria diseñada, y la propia práctica laboral, en la que se realizan obras y servicios de utilidad colectiva.

En concreto, las y los participantes en esta segunda edición del Proyecto cuentan con títulos universitarios con grados en Historia, Derecho, Doble Grado en Derecho/ADE, Literatura, Ingenierías, Veterinaria y Arquitectura, entre otros; así como con ciclos superiores y medios en Administración y Finanzas, Gestión Administrativa, Educación y Control Ambiental, Animación Sociocultural y Turística, y con certificados de profesionalidad de Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y generales u operaciones de grabación y Tratamiento de datos y documentos.

Todas y todos ellos se han formado en aspectos necesarios para mejorar su empleabilidad y han desempeñado funciones propias de su titulación en obras y servicios de interés general, en los distintos servicios participantes de las consejerías de Presidencia, Cultura, Hacienda, Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad; Medio Ambiente; Igualdad, Diversidad y Transparencia; Industria, Comercio y Artesanía, y Arquitectura y Vivienda.

El equipo que ha materializado esta actuación ha estado integrado por gestores en prácticas, adscritos a cada una de las consejerías participantes, que han realizado una labor de acompañamiento y seguimiento. Asimismo, se ha contado con seis tutores y tutoras, con un papel destacado en la selección de las y los contratados y en su adaptación inicial a los puestos, incluida una formación inicial básica de tres meses; junto a un grupo de apoyo formado por dos auxiliares administrativas, dos orientadoras-prospectoras, una experta en relaciones laborales y una coordinadora, encargado del buen funcionamiento del proyecto, de la formación, de la orientación y de la inserción en el mercado laboral.