Luz verde del Consejo de Gobierno Insular a la subvención de 27,8 millones a Infecar para construir el nuevo pabellón ferial y edificio de usos múltiples

Las Palmas de Gran Canaria/ El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran Canaria ha dado hoy su visto bueno a la concesión directa de una subvención de 27.814.794 euros a la Institución Ferial de Canarias (Infecar), para financiar la construcción del nuevo pabellón y edificio de usos múltiples complementarios de la entidad, en el recinto de la capital grancanaria. El acuerdo adoptado a propuesta la Consejería de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima y Conocimiento, que tutela el presidente insular Antonio Morales, establece que el importe total de la subvención se abonará anualmente y con carácter anticipado, en el período 2022-2025, de acuerdo al gasto plurianual que se aprobó en el Pleno de octubre de 2022 y que distribuye los fondos a razón de 3.877.919, en el presente ejercicio; 2.992.098, en 2023; 11.082.731, en 2024, y 9.861.955, en 2025. El plazo de ejecución previsto del proyecto culmina el 31 de agosto de 2025.



De este modo, el Cabildo financia un proyecto sobre el que el presidente Morales ya manifestó que supone "una nueva oportunidad para recuperar el carácter innovador de los orígenes del recinto, pero apostando por un espacio multifuncional que integre todos los usos actuales". Una infraestructura que, como sostuvo, se convertirá en "un recinto ferial de nueva generación, que sea el buque insignia de la ecoisla, con instalaciones compactas, eficientes, flexibles y sostenibles que le permitan no solo mantener el área de exposición para sus actividades, sino reforzarla".

Para conseguir esos objetivos, el Plan Maestro de la Institución Ferial de Canarias pivota sobre tres grandes ejes. Con base en el primero de ellos, persigue configurar un recinto multifuncional e integrador de los usos ya existentes, y con capacidad para albergar varias tipologías de eventos de manera eficiente e, incluso, simultánea.

Asimismo, apuesta por el espacio libre y por potenciar ese valor diferencial del recinto, que combina el empleo de zonas interiores, como pabellones y salas, con unos espacios exteriores, con otros al aire libre y con áreas ajardinadas, que se configura como el principal elemento que lo distingue del resto de recintos nacionales e internacionales.

Además, pretende convertirlo en el primer recinto ferial sostenible. Y es que, en consonancia con el modelo de ecoisla que defiende el Cabildo, el Plan incorpora soluciones innovadoras, como una ordenación urbanística 'cero-carbono' con la que el recinto ferial no solo no emitirá gases contaminantes ni CO2, sino que será una infraestructura que lo captará y contribuirá así a regenerar la atmósfera. Igualmente, producirá el doble de la energía renovable que necesitará para funcionar, por lo que podrá compartir la excedente con las comunidades vecinas, que también se beneficiarán de los servicios ecosistémicos que aportará la estrategia de regeneración ambiental que se aplicará en el nuevo recinto.

Con esas premisas, el Plan contempla ordenar el espacio en cuatro grandes componentes espaciales: viales, aparcamientos y zonas de servicio; anillo verde; plaza-parque ferial, y pabellones y edificaciones asociadas. Una intervención en la que, la acción principal se realizará en el Pabellón 7, que se transformará en el nuevo pabellón de Infecar y que contará con 8.500 metros cuadrados, 6.000 más de los actuales, para responder a la demanda existente en el sector de ferias y eventos.