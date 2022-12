El Cabildo declara el interés público del proyecto de la planta solar fotovoltaica 'Telde III' que se construirá en Ingenio

De este modo, el órgano ha concluido que la implantación de este planta no está prohibida por el planeamiento insular y que se ajusta a los requisitos establecidos por el artículo 62 de la Ley 4/2017 de 13 de mayo, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias para poder acometer su consideración como uso, actividad o construcción de Interés Público o Social, con base en las justificaciones del informe del Servicio de Planeamiento y en la documentación presentada por el promotor de la iniciativa, al apreciar su carácter excepcional, justificar su necesaria implantación en suelo rústico, contribuir a la ordenación y el desarrollo rural, e integrase en actuaciones de interés público o social.Cabe indicar que este proyecto afecta a una Área Agrícola de Valor Estructurante (AAVE) considerada de interés insular dentro de las acciones estructurantes previstas por el PIO/GC para el desarrollo de la ordenación y la estructura del territorio y que, con esta actuación, el Cabildo ya la da por colmatada, a la vista de la declaración de interés público acordado previamente por la Corporación insular el pasado enero en relación con el 'Parque fotovoltaico Gran Canaria III'.

Así, la Corporación insular busca proteger el valor agrícola de este enclave, para salvaguardar estos suelos estratégicos frente a otros usos cuya implantación pudiera poner en peligro su papel territorial como áreas de interés insular, especialmente al contemplar el efecto acumulativo de numerosas solicitudes individuales que, tratadas aisladamente, podrían ser calificadas como no prohibidas por el planeamiento.

Por todo ello y para asegurar la compatibilidad de ambos usos y hasta que el nuevo planeamiento territorial insular establezca parámetros concretos de compatibilidad, la nueva instalación deberá garantizar el mantenimiento de las infraestructuras existentes de carácter hidráulico, de acceso o de cualquier otro tipo al servicio de la explotación agrícola; tendrá que utilizar la red de caminos agrícolas existente para su implantación, y deberá certificar que el porcentaje de ocupación de las infraestructuras de nueva creación no exceda el 10% de la superficie total del área estratégica ni el 15% de la superficie cultivada.

En concreto, la planta fotovoltaica 'Telde III' ocupará el 5,18% del AAVE de 58,87 hectáreas delimitada por el PIO/GC, que, junto a la superficie del parque 'Gran Canaria III' sumará un total de 6,18 hectáreas. Esto supone una afectación total de ambos parques del 10,50%, lo que, de conformidad con los informes técnicos, con la autorización y ejecución de ambos proyectos, el porcentaje de ocupación supera el 10% de la superficie total del área estratégica y supone su colmatación.

Por último, el expediente también detalla que el proyecto no está afectado por ninguna área de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, Hábitats de Interés Comunitario, Zonas de Especial Conservación (ZEC). No obstante, indica que se encuentra en el interior del área La Goleta-Arinaga, regulada por la norma que delimita las zonas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies de la avifauna amenazada en la Comunidad Autónoma, por lo que se establecen medidas para proteger esa avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, de conformidad con lo dispuesto en los informes técnicos del Servicio de Planeamiento.